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    Водій привіз до ресторану корову. Тварина приїхала на задньому сидінні легковика (відео)

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    Корова приїхала до ресторану на задньому сидінні автомобіля - Водій привіз до ресторану корову. Тварина приїхала на задньому сидінні легковика (відео)
    Корова приїхала до ресторану на задньому сидінні автомобіля
    Скріншот з відео

    В США водій завітав до McDonald's разом з коровою на задньому сидінні

    Джессіка Нельсон з міста Мосайні в американському штаті Вісконсін була вкрай здивована, побачивши корову на задньому сидінні седана Buick, коли стояла в черзі на «МакДрайв» - сервіс для обслуговування водіїв в мережі ресторанів McDonald's.

    Жінка зняла побачене на відео та розмістила допис на своїй сторінці у Facebook. Очевидно, про публікацію стало відомо власнику того самого Buick і він зв’язався з авторкою відео.

    Чоловік пояснив, що в машині знаходилась не корова, а теля. Він повертався з ярмарку, на якому щойно придбав не одне, а три теляти, й усі вони їхали на задньому сидінні, просто двоє лежали на кріслах та підлозі й були непомітні.

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    Теги: ДТП США
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    Водій привіз до ресторану корову. Тварина приїхала на задньому сидінні легковика (відео)