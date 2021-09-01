Водій привіз до ресторану корову. Тварина приїхала на задньому сидінні легковика (відео)

В США водій завітав до McDonald's разом з коровою на задньому сидінні

Джессіка Нельсон з міста Мосайні в американському штаті Вісконсін була вкрай здивована, побачивши корову на задньому сидінні седана Buick, коли стояла в черзі на «МакДрайв» - сервіс для обслуговування водіїв в мережі ресторанів McDonald's.

Жінка зняла побачене на відео та розмістила допис на своїй сторінці у Facebook. Очевидно, про публікацію стало відомо власнику того самого Buick і він зв’язався з авторкою відео.

Чоловік пояснив, що в машині знаходилась не корова, а теля. Він повертався з ярмарку, на якому щойно придбав не одне, а три теляти, й усі вони їхали на задньому сидінні, просто двоє лежали на кріслах та підлозі й були непомітні.