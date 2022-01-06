Найбільші штрафи для водіїв у 2022 році: які порушення коштуватимуть найдорожче

Найбільші штрафи передбачені за ДТП та керування автомобілем напідпитку

За які порушення правил дорожнього руху у 2022 році доведеться віддати найбільше грошей – топ-5 штрафів

В Україні тривають новорічні свята. Звісно, що у більшості випадків вони не обходяться без алкоголю. Проте, водіям треба пам’ятати, що ні в якому разі неможна сідати за кермо напідпитку. По-перше, тому що це небезпечно.

По-друге, саме з алкоголем, як напряму, так і опосередковано, пов’язані найбільші штрафи за порушення правил дорожнього руху.

А штрафи в Україні зараз далеко немаленькі. Нові «розцінки» для недисциплінованих водіїв набрали чинності у березні 2021 року. Закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, підвищує мінімальний штраф до 510 грн. Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий ремень безпеки;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Але деякі порушення передбачають набагато суворіше покарання. «Главком.Техно» вибрав п’ять порушень, за які доведеться заплатити найбільше.

Звертаємо вашу увагу на те, що ми не враховували порушення, які передбачають не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Наприклад, за деякі ДТП з потерпілими штрафом відбутися не вийде. Доведеться посидіти, подумати.

Найбільші штрафи для водіїв за порушення ПДР

Перше місце – керування автомобілем в нетверезому стані. За новими правилами, якщо порушника спіймали:

вперше – штраф 17 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на рік;

вдруге протягом року – штраф 34 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на три роки, також можливе вилучення автомобіля та арешт на 10 діб;

втретє – штраф 51 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на 10 років з конфіскацією автомобіля.

Друге місце – керування автомобілем особою, яка позбавлена прав:

вперше – 20,4 тис. грн;

вдруге – 40,8 тис. грн (+ позбавлення прав керування на 5-7 років).

Третє місце – вживання алкоголю після ДТП або після зупинення поліцією. Штраф – 34 тис. грн.

Четверте місце – 3,4 тис. грн – розділили відразу три порушення:

керування автомобілем без прав;

втеча з місця аварії.

перевищення швидкості у населених пунктах більше ніж на 50 км/г.

П’яте місце – створення аварійної ситуації. Штраф – 1,45 тис. грн.

Відповідальність водіїв можуть посилити

У 2021 році народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Власне, в уряді вже почали боротися з порушниками правил дорожнього руху своїми методами. У них почали конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.