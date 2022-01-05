На водіїв чекають нові штрафи: на дорогах з’являться «розумні» камери

Вже цього року на дорогах України з’являться «розумні» камери, які зможуть визначати не тільки перевищення швидкості

У 2022 році на дорогах України вперше з’являться «розумні» камери. Вони зможуть виписувати «листи щастя» не тільки за перевищення швидкості.

Зараз камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості. Але найближчим часом вони навчаться розпізнавати й інші порушення правил дорожнього руху. Про це ще минулого року повідомляв Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень поліція почне вже цього року. «Розумні» камери розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:

проїжджають на червоне світло;

люблять їздити смугою громадського транспорту;

виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити неможна.

Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців долучитися до їх встановлення.

«Закликаю громади долучатися до цього процесу та розвитку системи автофіксації та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Скільки камер працює на дорогах

Перші камери на дорогах України запрацювали у червні 2020 року. За даними поліції, станом на 4 листопада 2021 року вже працювало 236 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До кінця 2021 року поліція обіцяла довести кількість камер до 270 одиниць. На 2022 рік заплановано запуск ще 210 комплексів, а на 2023 рік — ще 100.

За підрахунками поліції, за рік камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху заробили на українських водіях близько 260 млн грн.

Скільки грошей камери приносять до бюджету, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.