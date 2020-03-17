  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Світовий автопром зупиняє заводи

    • Розсилка
    Завод Renault - Світовий автопром зупиняє заводи
    Завод Renault

    Про припинення виробництва вже заявили Renault, Ford, Fiat, Peugeot та Volkswagen

    Світові виробники автомобілів один за одним зупиняють заводи через коронавірус. Так, Renault з 16 березня зупинила всі заводи у Франції. Раніше компанія встигла закрити підприємства в Іспанії.

    У заяві французького виробника йдеться про те, що до такого заходу довелося вдатися для захисту співробітників в умовах пандемії COVID-19.

    Разом з тим інший французький автовиробник – PSA (володіє такими брендами, як Peugeot, Citroen, Opel) – закрив всі підприємства в Європі до 27 березня. Так само вчинив і концерн Fiat Chrysler Automobile.

    Два інших світових виробника – Volkswagen і Ford – призупинили випуск автомобілів на іспанських заводах.

    Через пандемію коронавирусу в лютому вже впали продажі нових машин по всьому світу. Минулого місяця у світі було продано майже на 20% менше автомобілів, ніж минулого року.

    Найсильніше від коронавірусу постраждав автомобільний ринок Китаю. Місцеві дилери реалізували всього 282 тисяч машин, що на 80,3% менше, ніж у лютому 2019-го. Продажі також впали в Японії - на 10,6% і Південній Кореї - на 17,9%.

    Скоріш за все, у березні показники виглядатимуть ще гірше.

    автопром ринок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ