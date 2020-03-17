Світовий автопром зупиняє заводи
Про припинення виробництва вже заявили Renault, Ford, Fiat, Peugeot та Volkswagen
Світові виробники автомобілів один за одним зупиняють заводи через коронавірус. Так, Renault з 16 березня зупинила всі заводи у Франції. Раніше компанія встигла закрити підприємства в Іспанії.
У заяві французького виробника йдеться про те, що до такого заходу довелося вдатися для захисту співробітників в умовах пандемії COVID-19.
Разом з тим інший французький автовиробник – PSA (володіє такими брендами, як Peugeot, Citroen, Opel) – закрив всі підприємства в Європі до 27 березня. Так само вчинив і концерн Fiat Chrysler Automobile.
Два інших світових виробника – Volkswagen і Ford – призупинили випуск автомобілів на іспанських заводах.
Через пандемію коронавирусу в лютому вже впали продажі нових машин по всьому світу. Минулого місяця у світі було продано майже на 20% менше автомобілів, ніж минулого року.
Найсильніше від коронавірусу постраждав автомобільний ринок Китаю. Місцеві дилери реалізували всього 282 тисяч машин, що на 80,3% менше, ніж у лютому 2019-го. Продажі також впали в Японії - на 10,6% і Південній Кореї - на 17,9%.
Скоріш за все, у березні показники виглядатимуть ще гірше.