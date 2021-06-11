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    Свіжі дані. Яка ситуація в Україні з цінами на бензин та автогаз

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    Середні ціни на бензин А-95 становлять 28,98 гривень за літр - Свіжі дані. Яка ситуація в Україні з цінами на бензин та автогаз
    Середні ціни на бензин А-95 становлять 28,98 гривень за літр
    Фото з відкритих джерел

    Ціни на бензин стабілізувалися, а автогаз продовжує дешевшати

    У п’ятницю, 11 червня, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Натомість середня ціна на автомобільний газ знизилася на одну копійку.

    Про це свідчать свіжі дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

    Графіка: rbc.ua
    Графіка: rbc.ua

    За даними моніторингу, середні ціни на бензин А-92 становлять 28,20 гривень за літр (0,00), на бензин А-95 – 28,98 гривень за літр (0,00), на дизельне паливо – 27,34 гривень за літр (0,00), на автомобільний газ – 15,66 гривень за літр (-0,01).

    Графіка: consulting.a95
    Графіка: consulting.a95

    Раніше водіїв попередили про подорожчання «бюджетного» пального.

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    Теги: бензин ціни автомобіль пальне дизельне пальне
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    Свіжі дані. Яка ситуація в Україні з цінами на бензин та автогаз