Свіжі дані. Яка ситуація в Україні з цінами на бензин та автогаз

Ціни на бензин стабілізувалися, а автогаз продовжує дешевшати

У п’ятницю, 11 червня, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Натомість середня ціна на автомобільний газ знизилася на одну копійку.

Про це свідчать свіжі дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Графіка: rbc.ua

За даними моніторингу, середні ціни на бензин А-92 становлять 28,20 гривень за літр (0,00), на бензин А-95 – 28,98 гривень за літр (0,00), на дизельне паливо – 27,34 гривень за літр (0,00), на автомобільний газ – 15,66 гривень за літр (-0,01).

Графіка: consulting.a95

Раніше водіїв попередили про подорожчання «бюджетного» пального.

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