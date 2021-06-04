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    Україну «залило» бензином. Заправки готуються до дефіциту?

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    Україна нарощує імпорт бензину - Україну «залило» бензином. Заправки готуються до дефіциту?
    Україна нарощує імпорт бензину
    Фото з відкритих джерел

    В травні імпорт бензину в Україну зріс більш ніж на третину

    Схоже, українські заправки готуються до дефіциту імпортного пального. За даними Консалтингової групи «А-95», в травні 2021 року імпорт бензину виріс до 114,7 тисячі тонн. Це на 34% більше ніж минулого року.

    Як відзначають в «А-95», більшу частину ресурсу було імпортовано в останній декаді травня напередодні планового ремонту Мозирського НПЗ, який розпочався 1 червня і може тривати до кінця місяця.

    Крім того, збільшити запаси і розглянути нові джерела постачань українських операторів спровокувала інформація про те, що у червні Білорусь припиняє поставки бензину марки «А-95». Нагадаємо, в кінці травня Білоруська нафтова компанія не підтверджувала постачання «п'ятого» для українських контрагентів. Між тим, після резонансу, який отримала ця інформація, компанія заявила про готовність постачити 10 тисяч тонн пального.

    Імпорт бензинів з Білорусі в травні виріс до 86,7 тисячі тонн – на 28,2%. Найбільшим постачальником виступила мережа ОККО, яка наростила постачання більш ніж на чверть. На 6% збільшила постачання бензинів мережа WOG.

    Нагадаємо, що цього тижня ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар за барель. Сировина торгується на найвищому рівні з березня 2021 року. Локомотивом зростання стали очікування збільшення попиту на паливо протягом літнього сезону в Сполучених Штатах.

    GasBuddy – сервіс, що відслідковує ціни на американських АЗС, – повідомив, що 30 травня попит на бензин в США підскочив на 9,6% в порівнянні з середнім показником за попередні чотири тижні. Це найвищий тижневий показник з літа 2019 року.

    Теги: Білорусь імпорт АЗС пальне
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    Україну «залило» бензином. Заправки готуються до дефіциту?