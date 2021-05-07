Європа розробляє новітню електромагнітну зброю

Краєни ЄС працюють над створенням рейкотрона і надшвидкісних снарядів для нього

Європейські країни приступили до реалізації проєкту Pilum – роботи по створенню експериментальної електромагнітної зброї. Про це оголосила пресслужба Європейського оборонного агентства, передає Warspot

«Основна мета Pilum – теоретично і експериментально дослідити можливість створення рейкотрона і надшвидкісних снарядів для нього. Цей проєкт буде спрямований на усунення серйозних наукових і технологічних прогалин і надасть перше підтвердження концепції електромагнітного рельсотрона як артилерійської системи дальньої дії», – повідомили в пресслужбі EDA.

Консорціум Pilum очолює французько-німецький науково-дослідний інститут Сен-Луї (ISL). Також в Pilum входять інститути й комерційні компанії з Франції, Німеччини, Польщі та Бельгії. Проєкт розрахований на 24 місяці. На перший етап робіт передбачено € 1,5 млн. Пізніше планується провести дослідження, в якому буде розглянута можливість інтеграції електромагнітної гармати в сухопутних і морських платформах.

До слова, два роки тому в Україні створили електромагнітну зброю.

А п'ять років тому у США випробували електромагнітну «супергармату». Електромагнітна рейкова гармата ER (Electromagnetic Railgun) розганяє снаряд вздовж металевих спрямовуючих зі швидкістю понад 4500 миль на годину і здатна вражати об’єкти на відстані 125 миль.

Днями американці показали новітню зброю проти дронів. Назвали інноваційну розробку Leonidas. Завдяки технології цифрового формування променю Leonidas зможе збивати обрані цілі, не вражаючи сусідні. Або зможе розширити конус променю, щоб збити цілий рій дронів за раз.