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    Електричний BMW iX дебютує в Україні. Що відомо про новинку

    - Електричний BMW iX дебютує в Україні. Що відомо про новинку
    BMW iX

    Українські дилери BMW почали приймати замовлення на електричний кросовер iX

    В Україні офіційну «прописку» отримує ще один електромобіль. Український офіс BMW оголосив про старт продажів преміального електричного кросовера iX. Поки що новинку можна лише замовити. Але до кінця року в салонах вже з’являться перші реальні автомобілі.

    BMW iX дебютував в листопаді 2020 року. Новинку охрестили технологічним флагманом німецької компанії.

    Силова установка

    Потужність 500 к.с.
    Батарея 100 кВт⋅г
    Запас ходу (WLTP) 600 км
    Швидка зарядка 40 хв

    У рух електрокар призводять два мотора загальної потужністю 500 кінських сил. Силова установка забезпечує розгін до «сотні» менш ніж за п’ять секунд.

    Ємність батареї – близько 100 кіловат-годин, що дозволяє проїжджати на одному заряді близько 600 кілометрів (за циклом WLTP). Це непоганий показник, який можна порівняти з «далекобійністю», наприклад Tesla Model X.

    На зарядку до 100% від звичайної побутової мережі піде 11 годин. Однак передбачений і більш швидкий варіант: поповнити запас енергії до 80% відсотків від мережі постійного струму потужністю до 200 кВт можна за 40 хвилин. А збільшити запас ходу 120 з гаком кілометрів - всього за 10 хвилин.

    Оснащення

    В Європі у список базового оснащення BMW iX входять 12 динаміків і 205-ватний підсилювач. Система Harman/Kardon з 18 динаміками – опція. В якості альтернативи також доступна аудіосистема Bowers & Wilkins Surround Sound з 30 динаміками потужністю 1615 Вт.

    Крім того, для базової версії кросовера заявлені 20-дюймові диски, а за 21- і 22-дюймові колеса Air Performance Wheels, які на 15 відсотків легше звичайних, доведеться доплатити.

    iX – перша модель баварської марки, яка отримає нові функції автономного водіння і паркування. Крім того, вона підтримує 5G, а рівень обчислювальної потужності автомобіля дозволяє обробляти вдвічі більше даних, ніж у інших BMW.

    У iX є й інші особливості. Наприклад, заливна горловина омивача лобового скла, прихована під логотипом на капоті, і камера заднього виду, інтегрована в емблему на дверцятах багажника.

    Інтер’єр

    Практично всю передню панель займає вигнутий екран, який об'єднує віртуальну панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма і 14,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

    Центральна консоль розділена на два рівня:

    • зверху розташований новий тумблер для вибору передач;
    • простір знизу відведено під підстаканники, місце для бездротової зарядки для смартфона, гніздо на 12V і два порти USB-C.

    Екстер’єр

    За габаритами iX близький до BMW X5. Відстань між осями електромобіля становить рівно три метри.

    Новинка отримала:

    • висувні дверні ручки;
    • без рамкові двері;
    • дверцята багажника на всю корму.

    У числі інших особливостей дизайну: найтонші фари – світлодіодні в базі і лазерні за доплату – які коли-небудь встановлювалися на автомобілі BMW. А також панель замість традиційної решітки радіатора, в яку інтегровані камери, радари і інші датчики.

    У BMW заявляють, що за рахунок покриття з поліуретану дрібні подряпини на панелі здатні зникнути самі: протягом 24 годин при кімнатній температурі і за п'ять хвилин при подачі теплого повітря.

    Які ще електромобілі з’являться в Україні у 2021 році – дивіться за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі BMW iX
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