- ТОП-10 водневих електромобілів в 2021 році

Кращі електромобілі в 2021 році, що працюють на водні

Ми звикли до того, що електромобілі отримують енергію від вбудованих іонно-літієвих батарей. Однак останнім часом активно розвиваються альтернативні силові установки.

Мабуть, найбільш поширена технологія – паливні елементи, в яких електрика виробляється під час взаємодії водню і кисню. Як правило, подібні електромобілі називають водневими.

Потрібно визнати, що в водневі технології вірять далеко не всі виробники автомобілів. Зокрема, представники Volkswagen впевнені, що майбутнє все ж за батареями і «зеленим» паливом, до якого належить етанол і біодизель.

Однак такої думки дотримуються далеко не всі. Найбільш активно за водень взялися японські компанії. Також з великим ентузіазмом до цієї теми поставилися корейці. Американці ж і європейці, як правило, експериментують з гібридними електромобілями, в яких встановлюються, як батареї, так і паливні елементи.

«Главком.Техно» зібрав 10 найцікавіших водневих електромобілів станом на 2020 рік.

Toyota Mirai

Toyota Mirai

Toyota Mirai – мабуть, найпопулярніший водневий електромобіль в світі. На початку 2020-го модель змінила покоління. «Водневик» перебрався на нову платформу, а на задньому ряду з'явився диван замість двох окремих крісел.

Ще два важливих нововведення – це збільшений обсяг резервуарів під водень, а також модернізована система паливних елементів. За рахунок цього запас ходу електромобіля виріс майже на третину – до 650 кілометрів.

У салоні з'явилися цифрова приладова панель, 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, який розгорнуть в сторону водія, і бездротова зарядка для смартфона. А на зміну селектору трансмісії прийшов джойстик.

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo – рекордсмен за запасом ходу серед серійних водневих електромобілів. У листопаді 2019 року без дозаправки кросовер проїхав майже 780 кілометрів. При цьому після зупинки залишковий запас ходу склав ще майже 50 кілометрів.

Електромотор Hyundai Nexo розвиває 163 кінських сили і 394 Нм крутного моменту. У балонах зберігається 6,35 кілограма водню. Джерелом струму служать і паливні елементи, і тягова батарея.

Паспортний запас ходу за циклом WLTP – 666 кілометрів. При цьому заправка займає всього п'ять хвилин.

Honda Clarity Fuel Cell

Honda Clarity Fuel Cell

Воднева Honda Clarity дебютувала в 2016-м. А через три роки японська компанія показала оновлену версію седана.

Інженери «Хонди» попрацювали над характеристиками запуску в холодну погоду. Так, на нормальну роботу паливних елементів можна розраховувати при температурі до –30 градусів за Цельсієм. Також була доопрацьована система оповіщення пішоходів.

Віддача силової установки новинки становить 177 кінських сил.

На одній заправці Honda Clarity може проїхати близько 700 кілометрів за стандартом EPA. Час заправки автомобіля воднем не перевищує трьох хвилин.

BMW X5 i Hydrogen Next

BMW X5 i Hydrogen Next

У 2019 році дебютував концепт водневого електромобіля BMW, побудований на базі кросовера X5. У серійне виробництво новинку баварці збираються запустити в 2022 році.

Подробицями про силову установку в BMW поки не діляться. Відомо лише, що в області водневих паливних елементів німці співпрацюють з Toyota. Компанії підписали відповідну угоду ще в 2016 році.

На той момент у баварців вже був досвід виробництва подібних автомобілів: за рік до цього вони випустили обмежену партію водневих 5-Series GT.

Nikola Badger

Nikola Badger

Електричний пікап Nikola Badger оснащений гібридною силовою установкою. Джерелами струму для електричного мотора служать іонно-літієва батарея та водневі паливні елементи.

Ємність батареї становить 160 кіловат-годин. Потужність паливних елементів – 120 кіловат. Для останніх також передбачена ємність на вісім кілограмів водню.

Максимальний пробіг пікапа – 966 кілометрів. Виключно на батареї Badger може проїхати приблизно 485 кілометрів.

Також позашляховик обладнаний точкою відбору енергії для підключення електроінструментів, компресорів та зовнішнього освітлення. В ролі генератора Badger здатний працювати до 12 годин.

Chevrolet Colorado ZH2

Chevrolet Colorado ZH2

Кілька років тому армія США отримала незвичайну новинку – пікап Chevrolet Colorado, який працює на водні.

Військові не випадково зацікавилися водневими технологіями. Автомобіль на паливних елементах має низку переваг перед звичайним авто. Це, перш за все, майже повна безшумність руху і низьке випромінювання тепла, що може бути корисно в розвідувальних операціях.

Інша перевага – високий крутний момент електромоторів, який вони розвивають з нуля оборотів. Для повільного подолання важкопрохідних ділянок місцевості це великий плюс. А паливні елементи в даному випадку дають більшу автономність ніж «батарейні» електромобілі.

Hyperion XP-1

Hyperion XP-1

У серпні 2020 року американська Hyperion Motors розсекретила водневий суперкар XP-1. Робота над проектом тривала 10 років. Модель поки знаходиться в статусі прототипу. Але вже відомо, що в продаж новинка надійде в 2022 році.

Виробник стверджує, що в XP-1 використовуються технології НАСА: це і просунуті системи генерації водню і електроенергії, і нові типи матеріалів.

До складу силової установки увійшли кілька електромоторів. Водень зберігається в балонах з вуглепластика. Його запасу достатньо, щоб проїхати на одній заправці майже 1650 кілометрів.

Максимальна швидкість Hyperion XP-1 перевищує 355 кілометрів на годину.

Audi h-tron

Audi h-tron

Крім «батарейного» e-tron Audi також працює над водневим електричним кросовером – h-tron. Його концепт був показаний ще в 2016 році.

Електромобіль приводиться до руху двома моторами, розташованими на передній і задній осі. Віддача агрегатів склала 122 і 190 кінських сил відповідно.

Audi h-tron здатний прискорюватися з нуля до 100 кілометрів на годину менше, ніж за сім секунд. А його максимальна швидкість становить 200 кілометрів на годину.

Запасу водню вистачить на 600 кілометрів.

Mercedes GLC F-cell

Mercedes GLC F-cell

Є водневі напрацювання і у Mercedes. У 2017 році дебютувала воднева версія GLC.

Кросовер оснащений електромотором, віддача якого становить 200 кінських сил і 350 Нм крутного моменту. Балони вміщають 4,4 кілограма водню. Також в автомобілі встановлена іонно-літієва батарея ємністю близько 14 кіловат-годин.

Електромобіль має кілька режимів роботи керуючої електроніки. При активації варіанти Hybrid енергію для мотора дають обидва джерела. При включенні F-Cell відключається подача електрики від батареї. Тільки акумулятори працюють в режимі Battery. А при активації Charge починається зарядка батареї під час руху.

Запас ходу кросовера на водні становить 437 кілометрів. А при використанні виключно батареї – 49 кілометрів.

Renault Kangoo Z.E. Hydrogen

Renault Kangoo Z.E. Hydrogen

У 2019 електромобіль Renault Kangoo Z.E. отримав додаткове джерело живлення у вигляді водневих паливних елементів. Це дозволило збільшити запас ходу з 230 до 370 кілометрів.

Серед плюсів такого автомобіля – швидка зарядка воднем протягом декількох хвилин, а не годин, як у випадку з «батарейним» фургоном. Мінуси – поки ще слаборозвинена мережа водневих заправок, а також збільшена на 100 кілограмів вага.