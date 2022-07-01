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  4. У черзі «євроблях» на польському кордоні помер українець
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    Авто

    У черзі «євроблях» на польському кордоні помер українець

    Люди, які стоять у чергах на кордоні, потерпають від спеки - У черзі «євроблях» на польському кордоні помер українець
    Люди, які стоять у чергах на кордоні, потерпають від спеки
    фото: скріншот із відео

    Українці стоять у чергах на кордоні по декілька діб, щоб встигнути привезти авто без сплати мита

    На західному кордоні України вишикувалися багатокілометрові черги охочих завезти авто. Водії поспішали завезти автівки на Батьківщину до скасування від 1 липня нульової ставки розмитнення.

    Люди у чергах потерпають від сильно спеки – сховатися ніде, а чекати в машинах доводиться і по кілька діб. Навіть зафіксований трагічний випадок. Про це пише Gazeta Wyborcza.

    73-річний Іван з Івано-Франківська, який стоїть у черзі на польському кордоні, розповів журналістам, що напередодні переніс сонячний удар.

    «Вчора у мене стався удар, тому що я п’ять днів стояв на цій температурі. Мені дали таблетки, сьогодні вже краще. Чекати страшенно важко. Вода у нас є, п’ємо весь час, але найстрашніше – сонце», – зазначив чоловік.

    Також відомо, що минулого тижня 67-річний чоловік помер у черзі. За інформацією видання, така подія сталася 24 червня. Розслідування веде обласна прокуратура в Любачеві. Не виключено, що причиною смерті чоловіка могла стати спека.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

    На кордоні у пунктах пропуску спостерігається суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну.

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    Теги: Польща автомобіль Україна кордон
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    У черзі «євроблях» на польському кордоні помер українець