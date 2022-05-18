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    Економіка та фінанси

    Уряд дозволив реєструвати у ЦНАП вживані автомобілі

    Уряд дозволив реєструвати у ЦНАП вживані автомобілі
    фото: ЦНАП

    Українці отримали можливість обирати, де їм зручніше реєструвати авто – у сервісному центрі МВС чи ЦНАП

    Кабінет міністрів дозволив українцям реєструвати у Центрах з надання адміністративних послуг не тільки нові, а й вживані автомобілі. Про це повідомляє МВС України.

    «КМУ затвердив зміни, які дають змогу громадянам зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби у центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

    В МВС зазначили, що таким чином українці отримали можливість обирати, де їм зручніше реєструвати авто – у сервісному центрі МВС чи ЦНАП.

    До слова, «Слуги» хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.

    Як відомо, під час війни деякі голови військових адміністрацій вилучають автомобілі у водіїв, котрі за рішенням суду визнано винними.

    Процедура така: патрульні, спіймавши п’яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті, своєю чергою, повідомляють військових.

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    Теги: МВС документи автомобіль уряд
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    Уряд дозволив реєструвати у ЦНАП вживані автомобілі