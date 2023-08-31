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У Twitter незабаром з'явиться нова функція

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Twitter незабаром з'явиться нова функція
фото з відкритих джерел

Нова функція буде активною для пристроїв з iOS, Android, Mac та ПК

Незабаром у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки. Про це повідомив власник соціальної мережі Ілон Маск у Twitter.

Відповідно до його заяви, ця нова функція буде активною для пристроїв з iOS, Android, Mac та ПК.

Цікаво, що для дзвінків номер телефону не буде потрібен.

«X - це ефективна глобальна адресна книга. Цей набір факторів унікальний», - додав він.

Водночас Маск не надав подальшої інформації щодо того, коли будуть доступні нові функції.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter вводить тимчасове обмеження на щоденне читання повідомлень для всіх користувачів. Таке рішення прийнято, щоб розв'язати проблему екстремального рівня збору даних і маніпулювання системою.

Нагадаємо, раніше міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро заявив, що якщо соціальна мережа Twitter не відповідатиме певним правилам, її можуть заблокувати на території Європейського союзу

Раніше акаунти у Twitter із мільйонами підписників поширили фейкове фото вибуху біля Пентагону. Публікація цього знімка ненадовго викликала зниження котирувань на фондовому ринку США.

Як повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter

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