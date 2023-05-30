Twitter можуть заблокувати на території ЄС: яка причина

Соцмережу Twitter може бути заблоковано на території ЄС, якщо вона не відповідатиме європейським вимогам

Нещодавно соцмережа Ілона Маска оголосила про вихід із кодексу Євросоюзу з практики боротьби з дезінформацією в інтернеті

Якщо соціальна мережа Twitter не відповідатиме певним правилам, її можуть заблокувати на території Європейського союзу. Про це заявив міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро, передає France Info.

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Нещодавно соціальна мережа, що належить Ілону Маску, оголосила про вихід із кодексу Євросоюзу з практики боротьби з дезінформацією в інтернеті.

Міністр цифровізації Франції визнав важливу роль Twitter у публічних дебатах, однак коментуючи рішення соцмережі, нагадав, що правила боротьби з дезінформацією починають діяти вже з 25 серпня.

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«Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам до 25 серпня, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде забанена в Європейському союзі у разі повторного порушення», – зазначив Барро.

Нагадаємо, акаунти у Twitter з мільйонами підписників поширили фейкове фото вибуху біля Пентагону. Публікація цього знімка ненадовго викликала зниження котирувань на фондовому ринку США.

Раніше повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.