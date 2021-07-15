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    Україна заманює виробників електромобілів. Депутати ухвалили важливі закони

    •  glavcom.ua
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    Зарядка електромобіля / Фото: Glavcom.ua - Україна заманює виробників електромобілів. Депутати ухвалили важливі закони
    Зарядка електромобіля / Фото: Glavcom.ua

    Верховна Рада надала податкові преференції підприємствам, які займатимуться виробництвом електричного транспорту.

    Народні депутати підтримали ухвалили два «транспортних» проєкти законів – №3477 і №3476. Обидва стосуються виробництва електричного транспорту,а також транспорту, що працює на газі.

    Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України. Вони спрощують умови ввозу та виготовлення електромобілів та авто які працюють на природному газі.

    Що передбачають прийняті законопроєкти:

    • до 31 грудня 2025 року – звільнення від ПДВ електротягачів, електрокарів, електровантажівок та нових тягачів, легкових авто, вантажівок, що працюють на природному газі або біогазі;
    • до 31 грудня 2030 року – звільнення від мита та ПДВ комплектуючих для виробництва електротранспорту та транспорту, що працює на газі;
    • до 31 грудня 2035 року – звільнення від податку на прибуток підприємств, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

    «Зараз наша держава на 60% залежна від імпорту бензину, на 80% – від імпорту пропан-бутану (LPG) і на 90% – від імпорту дизелю. Натомість ми самі добуваємо 70 % спожитого в Україні метану, і маємо більше 500 млрд. куб. м. підтверджених запасів природного газу. Стимулюючи виробництво і використання транспорту на газі, ми посилюємо енергетичну незалежність і безпеку України», - написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України Роберт Горват.

    Також нардеп підкреслив, що світовий ринок виробництва електромобілів та їх комплектуючих стрімко росте. Лише за останні 2 роки обсяг вкладених та анонсованих інвестицій в будівництво електротранспорту сягнув майже 180 мільярдів доларів.

    «Україна може і повинна стати частиною цього нового великого ринку», - вважає Горват.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Верховна Рада Електромобілі
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    Україна заманює виробників електромобілів. Депутати ухвалили важливі закони