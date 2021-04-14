Стартували продажі найдешевшого електромобіля в Європі

В Європі розпочалися продажі електромобіля, який коштує близько 10 тисяч євро

В Європі стартували продажі маленького електричного хетчбека під назвою FreZe Nikrob EV. Представники новинки називають її найдешевшим електромобілем в ЄС. Вартість електрокара – близько 10 тисяч євро.

FreZe Nikrob EV – це модернізована під європейські норми версія китайського електромобіля Wuling Hongguang MINI EV. В Європі сертифікацією авто займалися дві балтійські компанії – латвійська Dartz Motorz та литовська Nikrob UAB.

Чотиримісний автомобіль довжиною менш ніж три метри. Модель оснащено елетричним двигуном потужністю всього 20 кінських сил.

Детальних характеристик FreZe Nikrob EV поки немає. На даний момент відомо, що максимальна швидкість електрокара становить 105 кілометрів на годину, а запас ходу без підзарядки акумуляторів перевищує 200 кілометрів.

А ось найдешевшим електричним кросовером Європи став Dacia Spring. Всі подробиці про новинку, а також інформацію про те, чи з’явиться вона в Україні, ви знайдете за цим посиланням.