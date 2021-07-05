Найдорожчий електромобіль в Україні відкликають через проблеми з потужністю

Porsche Taycan – найдорожчий електромобіль в Україні – відкликають через проблеми, які можуть призвести до втрати потужності

Porsche відкликає майже всі випущені Taycan. Це перший електромобіль компанії. Він також доступний в Україні. Ба більше – це найдорожчий та найпотужніший електрокар серед тих, що офіційно представлені на нашому ринку. Приблизно за рік німці встигли продати українцям більше 100 «тайканів». І, судячи з усього, більшість з них мають відвідати сервіс найближчим часом.

Причина глобальної відкличної кампанії – випадкова помилка, через яку спрацьовує аварійний алгоритм, в результаті чого силова установка раптово вимикається.

Інженери Porsche стверджують, що помилка виникає дуже рідко, тому її так довго не вдавалося ідентифікувати і усунути. За оцінками автовиробника, тільки 0,3 відсотка власників могли зіткнутися з програмним збоєм, тобто в групі ризику всього 130 електромобілів Taycan.

У той же час деякі власники Porsche Taycan вже випробували незручності від раптової втрати потужності, і за даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) в шести випадках електромобіль не вдалося запустити знову, а для транспортування в сервіс довелося задіяти евакуатор.

Електричний Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche пояснює, що помилку можна виправити шляхом оновлення програмного забезпечення, але зробити прошивку «по повітрю» не вдасться, отже власникам всіх Taycan доведеться відвідати офіційних дилерів. Встановлення нового софта займе близько години і буде безкоштовною.

В Україні ціни на Porsche Taycan стартують з 2,5 мільйонів гривень. А найпотужніша версія – Turbo S – коштує майже 5,5 мільйона гривень.

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