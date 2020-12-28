Бойовики на Донбасі 13 разів порушили «тишу» і поранили українського бійця

Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання

Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Російсько-окупаційні війська від початку доби 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, більшість порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зокрема, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

«Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання», ─ поінформували у пресслужбі.

У пресслужбі поінформували, що поблизу Чермалика російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю, внаслідок чого був поранений український боєць. Військовослужбовця доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

«Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем», ─ зауважили у пресслужбі ОС.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, біля Світлодарська застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а неподалік Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

«Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», ─ заявили у пресслужбі ОС.

Нагадаємо, Міноборони розповіло про збиті цьогоріч безпілотники окупантів на Донбасі.

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