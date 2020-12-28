  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики на Донбасі 13 разів порушили «тишу» і поранили українського бійця

    • Розсилка
    Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання - Бойовики на Донбасі 13 разів порушили «тишу» і поранили українського бійця
    Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання

    Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

    Російсько-окупаційні війська від початку доби 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Facebook.

    Як зазначається, більшість порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Зокрема, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

    «Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання», ─ поінформували у пресслужбі.

    У пресслужбі поінформували, що поблизу Чермалика російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю, внаслідок чого був поранений український боєць. Військовослужбовця доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

    «Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем», ─ зауважили у пресслужбі ОС.

    Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, біля Світлодарська застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а неподалік Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    «Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», ─ заявили у пресслужбі ОС.

    Нагадаємо, Міноборони розповіло про збиті цьогоріч безпілотники окупантів на Донбасі.

    СБУ у 2020 році зловила 11 російських шпигунів.

     Читайте також:


    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі СБУ Міноборони обстріл військові СЦКК Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies