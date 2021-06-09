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    Новий електромобіль пропонують всього за дві тисячі доларів

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    Електричний пікап за дві тисячі доларів - Новий електромобіль пропонують всього за дві тисячі доларів
    Електричний пікап за дві тисячі доларів
    Фото з відкритих джерел

    В Китаї можна замовити електромобіль, який коштує до двох тисяч доларів

    Абсолютно новий електромобіль можна купити приблизно за дві тисячі доларів. Щоправда, замовляти його доведеться в Китаї. Але зробити це можна дуже просто. Виробник пропонує свою техніку на відомому сайті Alibaba.

    Електрокар можна купити у декількох виконаннях: хетчбек або навіть пікап. Виробник – китайська компанія Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co., Ltd.

    Зовнішнє автомобіль виглядає як копія Ford F-150.

    У версії пікап електромобіль має довжину 3,5 метра, і може прийняти на борт до 400 кілограмів. Його можна замовити менш ніж за дві тисячі доларів. Термін виконання замовлення – 15 днів.

    За ці гроші ви отримаєте:

    • електричні підіймачі скла;
    • електричний обігрівач;
    • відкидний люк;
    • камеру заднього виду;
    • багажник на даху, або ж додаткові ліхтарі на даху.

    В якості додаткових функцій можна замовити кондиціонер і маленький бензиновий генератор, який збільшить запас ходу.

    Крім вибору кольору, можна замовити і більш вигадливі види персоналізації. Наприклад, на решітку радіатора можна нанести напис Explorer, натякаючи на однойменну модель «Форда».

    А ось на борту на замовлення можна поставити наклейку Jeep.

    В якості силової установки використовується мотор потужністю 4 кінські сили, що ставить під сумнів його статус автомобіля. Мабуть, правильніше його називати електричною мотоколяскою.

    Максимальна швидкість становить 45 кілометрів на годину.

    Ємність батареї – близько 5 кіловат годин, що дозволяє проїжджати від 70 до 130 кілометрів залежно від режиму їзди.

    Подібний транспортний засіб прекрасно підійде для переміщення невеликих вантажів на підприємствах або ж в якихось складських приміщеннях.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі
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    Новий електромобіль пропонують всього за дві тисячі доларів