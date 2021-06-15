В Києві рекордно подорожчає паркування. Названо нові тарифи

В столиці України піднімуть вартість паркування в 3,5 рази

Київські чиновники вирішили підвищити вартість паркування в 3,5 раза. Для легкових авто вартість години паркування піднімуть з 10 до 35 гривень за годину.

Підвищення тарифів стосується всього Києва, особливо центру міста, де водії витрачають найбільшу кількість часу в пошуках вільних місць, більшість з яких була блокована за допомогою антипаркувальних стовпчиків.

Якщо зараз тариф на паркування в центрі Києва становить 10 грн за годину, то буде — 35 грн за годину. Прилеглі до центру територіальні зони зараз мають тариф 7 грн за годину, а буде — 25 грн за годину. Незмінною залишиться лише вартість за паркування в спальних районах міста — 5 грн за годину.

Для автобусів вартість паркування в центрі складе 159 грн на годину. В прилеглих до центру територіях – 114 грн. В спальних районах – 14 грн.

Схожі розцінки встановлені і для вантажних автомобілів.

Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

Територіальна зона платного паркування Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину Легкового автомобіля Вантажного автомобіля Автопоїзда Автобуса I 35,00 - - 159,00 II 25,00 52,00 152,00 114,00 III 5,00 10,00 30,00 23,00

Дані: Київська міська рада.