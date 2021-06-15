В Києві рекордно подорожчає паркування. Названо нові тарифи
В столиці України піднімуть вартість паркування в 3,5 рази
Київські чиновники вирішили підвищити вартість паркування в 3,5 раза. Для легкових авто вартість години паркування піднімуть з 10 до 35 гривень за годину.
Підвищення тарифів стосується всього Києва, особливо центру міста, де водії витрачають найбільшу кількість часу в пошуках вільних місць, більшість з яких була блокована за допомогою антипаркувальних стовпчиків.
Якщо зараз тариф на паркування в центрі Києва становить 10 грн за годину, то буде — 35 грн за годину. Прилеглі до центру територіальні зони зараз мають тариф 7 грн за годину, а буде — 25 грн за годину. Незмінною залишиться лише вартість за паркування в спальних районах міста — 5 грн за годину.
Для автобусів вартість паркування в центрі складе 159 грн на годину. В прилеглих до центру територіях – 114 грн. В спальних районах – 14 грн.
Схожі розцінки встановлені і для вантажних автомобілів.
Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»
|
Територіальна зона платного паркування
|
Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину
|
Легкового автомобіля
|
Вантажного автомобіля
|
Автопоїзда
|
Автобуса
|
I
|
35,00
|
-
|
-
|
159,00
|
II
|
25,00
|
52,00
|
152,00
|
114,00
|
III
|
5,00
|
10,00
|
30,00
|
23,00
Дані: Київська міська рада.
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