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    В Києві рекордно подорожчає паркування. Названо нові тарифи

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    В Києві подорожчає паркування - В Києві рекордно подорожчає паркування. Названо нові тарифи
    В Києві подорожчає паркування
    Фото з відкритих джерел

    В столиці України піднімуть вартість паркування в 3,5 рази

    Київські чиновники вирішили підвищити вартість паркування в 3,5 раза. Для легкових авто вартість години паркування піднімуть з 10 до 35 гривень за годину.

    Підвищення тарифів стосується всього Києва, особливо центру міста, де водії витрачають найбільшу кількість часу в пошуках вільних місць, більшість з яких була блокована за допомогою антипаркувальних стовпчиків.

    Якщо зараз тариф на паркування в центрі Києва становить 10 грн за годину, то буде — 35 грн за годину. Прилеглі до центру територіальні зони зараз мають тариф 7 грн за годину, а буде — 25 грн за годину. Незмінною залишиться лише вартість за паркування в спальних районах міста — 5 грн за годину.

    Для автобусів вартість паркування в центрі складе 159 грн на годину. В прилеглих до центру територіях – 114 грн. В спальних районах – 14 грн.

    Схожі розцінки встановлені і для вантажних автомобілів.

    Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

    Територіальна зона платного паркування

    Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину

    Легкового автомобіля

    Вантажного автомобіля

    Автопоїзда

    Автобуса

    I

    35,00

    -

    -

    159,00

    II

    25,00

    52,00

    152,00

    114,00

    III

    5,00

    10,00

    30,00

    23,00

    Дані: Київська міська рада.

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    Теги: Київ тарифи послуги
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    В Києві рекордно подорожчає паркування. Названо нові тарифи