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    В Україні можуть з’явитися заправки нафтового гіганта з Польщі

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    Заправка польского концерну&nbsp;PKN Orlen - В Україні можуть з’явитися заправки нафтового гіганта з Польщі
    Заправка польского концерну PKN Orlen
    Фото з відкритих джерел

    За даними ЗМІ, польський концерн PKN Orlen може купити мережу АЗС «Укрнафта»

    В Україні може з’явитися нова мережа АЗС. За даними видання enkorr, яке посилається на власні джерела, українським ринком цікавиться PKN Orlen – найбільша польська компанія, яка спеціалізується на видобутку нафти та виробництві нафтопродуктів.

    PKN Orlen – одна з найбільших у Центральній Європі нафтопереробних компаній. Управляє сімома нафтопереробними заводами у Польщі, Чехії і Литві. Також компанія управляє мережею заправок, до складу якої входить майже 2,7 тисячі АЗС у Польщі, Німеччині, Чехії і Литві.

    Польська група є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів в Україну.

    За інформацією журналістів, Orlen зацікавлений у покупці мережі АЗС «Укрнафта», власниками якої є НАК «Нафтогаз України» і група «Приват». Начебто, навіть вже відбулася зустріч між представниками польського концерну, Міністерства енергетики України, МЗС і НАК «Нафтогаз України».

    За словами джерела, на яке посилається видання, в перемовинах узяли участь 10 топ-менеджерів PKN Orlen на чолі з головою правління концерну Даніелем Обайтеком, заступник міністра енергетики України Максим Немчінов, заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник, генеральний директор директорату нафтогазового комплексу і розвитку ринків нафти, природного газу і нафтопродуктів НАК «Нафтогаз України» Микола Колесник.

    «Orlen – компанія з колосальними можливостями, і ми очікували від неї почути пропозиції в частині інвестицій у виробництво, у великі нафтохімічні підприємства і трубопроводи, але поки почули тільки бажання купити заправки «Укрнафти», при цьому бажано не дуже дорого», – цитує enkorr одного із учасників перемовин.

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    Теги: АЗС пальне
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    В Україні можуть з’явитися заправки нафтового гіганта з Польщі