В Україні почали конфісковувати автомобілі за борги. Хто першим потрапив під удар?

Влада почала конфісковувати автомобілі українців, які мають несплачені штрафи за перевищення швидкості

В Україні почали конфісковувати автомобілі. Без машин лишаються водії, які мають несплачені штрафи за перевищення швидкості.

Перший автомобіль було конфісковано у Харкові. Під удар влади потрапив власник люксового Mercedes, який заборгував державі 80 тис. грн.

«Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тис. боргу за нетверезе водіння. Два епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки», – написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Влада почала конфісковувати автомобілі зовсім нещодавно. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Треба відзначити, що законною підставою для конфіскації автомобіля може бути лише рішення суду.

Детально про те, хто може лишитися без автомобіля, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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