В Україні з'являться нові автомобільні номери: як вони будуть виглядати
Зміни стосуються щодо автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток «Дія»
Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів.
Як йдеться в наказі відомства, замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення ЕD, DC, DI, PD.
Згідно документу, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки - ЕD, DC.
Α також, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія» будуть використовуватися літеросполуки - DI, PD.
До слова, українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення.
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