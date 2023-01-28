Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні з'являться нові автомобільні номери: як вони будуть виглядати

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Зміни стосуються щодо автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток «Дія»

Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів.

Як йдеться в наказі відомства, замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення ЕD, DC, DI, PD.

Згідно документу, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки - ЕD, DC.

Α також, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія» будуть використовуватися літеросполуки - DI, PD.

До слова, українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення. 

Теги: автомобіль МВС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
26 сiчня, 08:50
Перемога України у війні стане найкращим ПДЧ для України в НАТО, вважає Єгор Чернєв
Нардеп пояснив, яка подія відкриє Україні двері до НАТО
30 листопада, 2022, 21:40
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування
7 листопада, 2022, 15:59

Авто

В Україні з'являться нові автомобільні номери: як вони будуть виглядати
В Україні з'являться нові автомобільні номери: як вони будуть виглядати
Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року
Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року
Депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами
Депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами
Масштабна ДТП у Польщі: зіштовхнулись 40 автомобілів (фото)
Масштабна ДТП у Польщі: зіштовхнулись 40 автомобілів (фото)
У Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін
У Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
15K
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
15K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
13K
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6342
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту