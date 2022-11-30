Нардеп пояснив, яка подія відкриє Україні двері до НАТО

Єгор Чернєв: «Все вирішиться на полі бою»

Ключовим фактором для вступу України в НАТО стане перемога над Росією у війні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Я думаю, що все вирішиться на полі бою. Найкращим ПДЧ (Планом дій щодо членства в НАТО) для України є перемога у цій війні. Коли ми переможемо росіян і встановимо мир на території Європи, то я думаю, що питання нашого членства буде питанням найближчої перспективи», – зазначив нардеп.

Водночас політик наголосив, що Україні після перемоги все ж доведеться виконати «домашнє завдання» для вступу до Північноатлантичного альянсу.

«Так, нам потрібно буде ще зробити домашнє завдання. Сьогодні ми якраз таки говоримо про те, що нам буде потрібно зробити після нашої перемоги. А то й навіть не чекаючи її. Ми повинні будемо провести всі необхідні реформи для того, щоб максимально швидко після перемоги стати країною-членом НАТО. Тому, я сподіваюсь, що до наступного липня (у липні 2023 року відбудеться наступний саміт НАТО – «Главком») ми зможемо і перемогти і провести всі потрібні реформи», – сказав він.

Нардеп також вислови «обережний оптимізм» щодо перспективи надання Україні західних літаків.

«Воно (питання поставок західних літаків – «Главком») завжди на порядку денному. Так само як і питання Atacms для «Хаймарсів». І я маю обережний оптимізм, який дозволяє мені говорити, що ми отримаємо і те, і інше», – сказав Чернєв.

Нагадаємо, як заявив раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, аби питання про розгляд вступу України до НАТО було бодай розглянуто, необхідно, щоб Україна перемогла у війні, яку розпочала Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також раніше заявив, що якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Тому важливо, аби Україна перемогла у війні.

Додамо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо членства.