В Україні з’явилася нова марка автомобілів (фото)

На український ринок вийшов новий автомобільний бренд – Cupra

В Україні з’явився перший дилерський центр нової автомобільної марки. В Києві відрився автосалон Cupra. Це іспанський бренд, який належить відомому автомобільному виробнику Seat та спеціалізується на виробництві «заряджених» моделей.

Поки що новачка представлено в Україні декількома моделями. Одна з них – кросовер Fromentor. За габаритами модель близька до Volkswagen Tiguan: у обох автомобілів однакові колісна база і ширина. При цьому Cupra на 12 сантиметрів нижче. І вже в «базі» комплектується 19-дюймовими дисками.

Formentor отримав адаптивний круїз-контроль з можливістю розпізнавання дорожніх знаків і систему моніторингу сліпих зон. Крім того, для кросовера передбачені гальма Brembo (тільки на передніх колесах), а також цифрова приладова панель, 12-дюймовий екран мультимедійної системи і кнопка запуску двигуна, розташована на кермі.

Під капотом – 2-літровий турбомотор потужністю 310 кінських сил, який поєднується з «роботом» DSG і системою повного приводу 4Drive з муфтою на задній осі. Силовий агрегат розганяє автомобіль до 100 кілометрів на годину менше ніж за 5 секунд.

Також є варіант з дизельним двигуном на 150 кінських сил.