Kia показала оновлену версію свого найбільшого кросовера (фото)
Корейці провели рестайлінг свого найбільшого кроссовера Telluride
Kia провела легкий рестайлінг свого найбільшого кроссовера Telluride. П'ятиметровий позашляховик обзавівся новою решіткою радіатора, приміряв новий двомірний логотип марки, а також отримав розширений список устаткування в «базі».
Відтепер в базовому виконанні Kia Telluride 2022 модельного року оснащений більшим 10,25-дюймовим екраном мультимедійної системи і клімат-контролем замість кондиціонера. Крім цього, в стандартний список устаткування увійшли система Smart Cruise Control-Curve, яка уповільнює кросовер перед поворотами, звіряючись з навігатором.
Всі Telluride за замовчуванням оснащені асистентом Drive Wise. У нього включені системи моніторингу «сліпих» зон, стеження за станом водія, асистент утримання в смузі та інші помічники.
Рухається кросовер Kia завдяки 3,8-літровому бензиновому «атмосфернику» V6, що розвиває 295 кінських сил в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід за замовчуванням передній, але за доплату можна замовити повний з електрогідравлічної муфтою.
З рестайлінгом вартість базового кросовера зросла на 600 доларів до 32 790 доларів. А за топову версію Telluride просять 46 890 доларів.
В Україні Kia Telluride офіційно не представлено.
Читайте також: