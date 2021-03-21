- ТОП-10 кросоверів, не представлених в Україні

Найцікавіші моделі кросоверів, які не представлені в Україні офіційно

Найчастіше промислові гіганти вирішують за нас, що нам купувати, а що – ні. Наочний приклад тому автомобільний ринок. Деякі моделі до України не доїжджають лише тому, що так вирішив виробник.

Зустрічаються і більш радикальні рішення – не мати в країні представництва зовсім. Ігнорувати існування українських покупців вважають за краще такі компанії, як, наприклад, Tesla, Ferrari, Lamborghini.

Як результат, українці не мають змоги, купувати безліч цікавих моделей. І в даній добірці ми поговоримо про найпопулярніший сегменті автомобільного ринку – кросовери.

«Главком.Техно» зібрав 10 найцікавіших паркетників, які не представлені в Україні офіційно. В добірку увійшли лише моделі з двигуном внутрішнього згоряння, адже електромобілі - це окрема тема. І рейтинг кращих електричних авто, які неможна купити в Україні офіційно, ми зробимо окремо.

Треба відзначити, що деякі компанії все ж таки виправляються. Так, наприклад, в Україні нарешті стартували продажі найбільшого кросовера Hyundai - Palisade. Сподіваємося, що і інші моделі в решті решт у нас з'являться.

Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer оснащено 5,7-літровим атмосферним двигуном, що розвиває 397 кінських сил і 548 Нм крутного моменту. Він поєднується з 8-ступінчастим «автоматом» і заднім приводом. За доплату доступні три повнопривідні трансмісії.

На третьому ряду встановлено диван, на якому з комфортом розмістяться три дорослих пасажира. Простір для ніг складає майже 93 сантиметри: за цим показником Wagoneer виграє у Ford Expedition і Chevrolet Tahoe.

За замовчуванням Wagoneer оснащений мультимедійною системою з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм і 10,3-дюймовою віртуальною панеллю приладів. Топові версії позашляховика мають додатковий екран управління кліматичною системою 10,3 дюйма, розташований в нижній частині центральної консолі.

Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer

Blazer – відносно нова модель Chevrolet. Принаймні, якщо говорити про моделі з формфактором кросовера. Новинка дебютувала в 2018 році. Зовні автомобіль схожий на суміш Chevrolet Camaro і Lamborghini Urus.

Для кожної версії кросовера запропоновані унікальні елементи декору: решітки радіатора, хромовані або затемнені деталі.

Для топових виконань Blazer передбачена просунута повнопривідна трансмісія «з двома зчепленнями»: одне відповідає за передачу моменту до задньої осі, друге – за блокування диференціала.

Ford Explorer

Ford Explorer

Ford Explorer – популярний автомобіль в США, який колись був повноцінним позашляховиком. Однак з часом «докотився» до статусу кросовер.

У 2019 дебютувало нове покоління Explorer. Автомобіль отримав трансмісію з п'ятьма профілями роботи. В оснащення кросовера увійшли посилені гальмівні супорти, адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання знаків обмеження швидкості і система аварійного гальмування.

Крім того, в списку обладнання – точка доступу Wi-Fi з одночасним підключенням до 10 пристроїв, бездротова зарядка для смартфонів і аудіосистема з 14 динаміками і сабвуфером.

Kia Telluride

Kia Telluride

Саме Kia Telluride був визнаний переможцем конкурсу «Всесвітній автомобіль року 2020». При цьому до України кросовер поки не добрався.

У довжину Telluride більше п'яти метрів. Тобто, це дуже великий автомобіль. Кросовер приводиться в рух 3,8-літровим мотором потужністю 295 кінських сил. Агрегат працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. «У базі» модель доступна тільки з переднім приводом, але за доплату можна замовити і повнопривідну трансмісію.

Серед базового обладнання – спеціальна система гучного зв'язку для спілкування водія і переднього пасажира з заднім рядом. Вона підсилює голос через динаміки аудіосистеми.

Toyota Venza

Toyota Venza

Колись Toyota Venza продавалася в Україні. Тоді це була суміш мінівена з універсалом. Однак в 2015 році через низький попит японці зняли модель з виробництва. Але на цьому історія «Вензи» не закінчилася. У 2020 році модель відродилася у вигляді кроссовера.

Venza побудована на тій самій платформі, що і добре відомі в Україні Camry і RAV4.

Гібридна силова установка кросовера може працювати в електричному режимі. Його можна використовувати для поїздок на невеликі відстані.

Також автомобіль оснащений системою, яка аналізує маршрут і запам'ятовує місця, де автомобіль найчастіше гальмує або зупиняється, щоб наступного разу завчасно повідомити водія про необхідність відпустити педаль газу для економії палива.

Cadillac XT4

Cadillac XT4

У 2018 році Cadillac представив новий кросовер – XT4. Модель першою в лінійці марки отримала електрогідравлічну гальмівну систему і підтримку технології NFC.

Кросовер оснащується дволітровим мотором, який вміє відключати частину циліндрів при малих навантаженнях. Віддача агрегату становить 240 кінських сил і 350 Нм крутного моменту.

Опціонально кросовер можна оснастити панорамним дахом, 20-дюймовими колісними дисками, аудіосистемою Bose і адаптивною підвіскою.

Geely Icon

Geely Icon

Geely Icon – інноваційний кросовер, розроблений спільно з Volvo. Головна фішка «Ікони» – вона оснащується спеціальною кліматичною установкою, яка здатна захистити мешканців салону від бактерій і вірусів. Що дуже актуально в контексті пандемії коронавірусу.

Окрім антивірусної клімат-системи, до стандартного оснащення входить 10,25-дюймова віртуальна приладова панель.

Єдиний доступний силовий агрегат – 1,5-літровий турбомотор, який видає 177 кінських сил і 255 Нм крутного моменту. Українцям цей двигун знайомий за Volvo XC40.

Renault Captur

Renault Captur

Renault Captur – кросовер, який ми втратили. Зовсім недавно він був представлений в Україні. Але через низький попит в 2020 році французам довелося згорнути продажі. Замість нього ми отримали російську Renault Arkana, яка чи то BMW X4 для бідних, чи то Duster для багатих.

Нове покоління «Каптур» дебютувало в 2019 році. Вперше модель отримала електрифіковану версію. В основі гібридної силової установки – 1,6-літровий бензиновий двигун, який доповнюють два електромотора.

Замість аналогової приладовій панелі тепер «Каптур» можна замовити з цифровою «приборкою», а на центральному тунелі вдалося розмістити бездротову зарядку для смартфонів.

Subaru Ascent

Subaru Ascent

Ascent – найбільший кросовер Subaru. Він дебютував в 2017 році. І до сих пір не добрався до українських покупців.

Ascent став першою моделлю Subaru, оснащеною новим мотором об'ємом 2,4 літра. Агрегат видає 260 кінських сил і 376 Нм крутного моменту. Коробка – варіатор з можливістю ручного перемикання і імітацією восьми ступенів.

Привід – традиційно симетричний повний, доповнений позашляховим режимом роботи і системою допомоги при спуску. Крім того, у моделі є система, яка пригальмовує передні колеса, допомагаючи «обертати» автомобіль в повороті.

Nissan Kicks

Nissan Kicks

Kicks – перший кросовер Nissan, який не має коробки передач. Автомобіль оснащений силовою установкою e-Power. Вона складається з атмосферного 1,2-літрового двигуна, електромотора на місці коробки передач і тягової батареї.

Бензиновий двигун не пов'язаний з передніми колесами і виконує роль генератора, а за обертання передньої осі відповідає електромотор.

У стандартне оснащення входять шість подушок безпеки і приладова панель з 7-дюймовим дисплеєм. Серед опцій – адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, системи моніторингу сліпих зон і автоматичного гальмування.