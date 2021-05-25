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    Німці назвали найнадійніші вживані автомобілі: рейтинг

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    BMW X1 назвали одним з найбільш надійних автомобілів - Німці назвали найнадійніші вживані автомобілі: рейтинг
    BMW X1 назвали одним з найбільш надійних автомобілів
    Фото з відкритих джерел

    Експерти з Німеччини опублікували новий рейтинг надійності вживаних автомобілів

    Німецький автомобільний клуб ADAC опублікував свіжий рейтинг надійності вживаних автомобілів. Дослідження спирається на звіти «дорожніх рятувальників», які працюють в рамках клубу.

    Після кожної «рятувальної операції» співробітники клубу записують подробиці про поломки в базу даних - всього таких записів за 2020 рік було зроблено 3,4 мільйона.

    Після цього кількість несправностей кожної моделі аналітики порівняли з кількістю автомобілів відповідної марки і моделі, які зареєстровані в Німеччині. Потім був виведений коефіцієнт, основним показником якого є кількість поломок на 100 тисяч автомобілів. Чим нижче коефіцієнт, тим краще.

    До рейтингу увійшли автомобілі віком до 12 років. Виглядає він наступним чином.

    А-сегмент:

    • Toyota Aygo - коефіцієнт втручання 4.4. Найчастіша причина втручання: зчеплення.
    • Hyundai i10 - коефіцієнт втручання 6.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор.
    • Renault Twingo - коефіцієнт втручання 16.8. Найчастіша причина втручання: гальма, іммобілайзер.
    • Seat Mii - коефіцієнт втручання 21,6. Найчастіша причина втручання: гальма.
    • Fiat 500 - коефіцієнт втручання 23.9. Найчастіша причина втручання: система охолодження, котушка запалювання.
    • Fiat Panda - коефіцієнт втручання 28,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор.
    • Fiat Punto

    В-сегмент:

    • Fiat Punto - коефіцієнт втручання 8.8. Найчастіша причина втручання: електропроводка, вихлопна система, зчеплення.
    • Audi A1 - коефіцієнт втручання 9.1. Найчастіша причина втручання: запалювання, паливні форсунки.
    • Mini - коефіцієнт втручання 9.7. Найчастіша причина втручання: зчеплення.
    • Renault Clio - коефіцієнт втручання 23,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор, стартер, електронний іммобілайзер.
    • Peugeot 208 - коефіцієнт втручання 26,5. Найчастіша причина втручання: котушка запалювання, акумулятор.
    • Peugeot 207 - коефіцієнт втручання 29,2. Найбільш часта причина втручання: гідропідсилювач керма, електропривод складного даху, ремінь ГРМ.

    Компактні авто:

    • BMW X1 - коефіцієнт втручання 7,2.
    • Audi Q3 - коефіцієнт втручання 10,8.
    • Hyundai i30 - коефіцієнт втручання 11.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор (як і у двох вищевказаних моделей).
    • BMW 1-Series - коефіцієнт втручання 31,4. Найчастіша причина втручання: котушка, приводний ланцюг.
    • Peugeot 308 - коефіцієнт втручання 34,9. Найчастіша причина втручання: форсунки, котушка запалювання, акумулятор.
    • Kia Sportage - коефіцієнт втручання 44,9. Найчастіша причина втручання: стартер, приводний ланцюг, акумулятор, зчеплення, свічки запалювання, датчик положення коленвала.

    Автомобілі середнього класу:

    • BMW X3 - коефіцієнт втручання 5,3. Найчастіша причина втручання: стартер, турбокомпресор.
    • Audi A4 - коефіцієнт втручання 8.4.
    • Audi A5 - коефіцієнт втручання 9,8. Найчастіша причина втручання: приводний ланцюг, вихлоп (як і у А4).
    • Ford Mondeo - коефіцієнт втручання 23. Найбільш часта причина втручання: акумулятор, бензонасос.
    • Opel Insignia - коефіцієнт втручання 28.1. Найчастіша причина втручання: акумулятор, кондиціонер.
    • Volkswagen Sharan - коефіцієнт втручання 32,8. Найчастіша причина втручання: акумулятор, система рекуперації вихлопних газів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Toyota Aygo Kia Sportage
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    Німці назвали найнадійніші вживані автомобілі: рейтинг