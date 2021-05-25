Німці назвали найнадійніші вживані автомобілі: рейтинг

Експерти з Німеччини опублікували новий рейтинг надійності вживаних автомобілів

Німецький автомобільний клуб ADAC опублікував свіжий рейтинг надійності вживаних автомобілів. Дослідження спирається на звіти «дорожніх рятувальників», які працюють в рамках клубу.

Після кожної «рятувальної операції» співробітники клубу записують подробиці про поломки в базу даних - всього таких записів за 2020 рік було зроблено 3,4 мільйона.

Після цього кількість несправностей кожної моделі аналітики порівняли з кількістю автомобілів відповідної марки і моделі, які зареєстровані в Німеччині. Потім був виведений коефіцієнт, основним показником якого є кількість поломок на 100 тисяч автомобілів. Чим нижче коефіцієнт, тим краще.

До рейтингу увійшли автомобілі віком до 12 років. Виглядає він наступним чином.

А-сегмент:

Toyota Aygo - коефіцієнт втручання 4.4. Найчастіша причина втручання: зчеплення.

Hyundai i10 - коефіцієнт втручання 6.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор.

Renault Twingo - коефіцієнт втручання 16.8. Найчастіша причина втручання: гальма, іммобілайзер.

Seat Mii - коефіцієнт втручання 21,6. Найчастіша причина втручання: гальма.

Fiat 500 - коефіцієнт втручання 23.9. Найчастіша причина втручання: система охолодження, котушка запалювання.

Fiat Panda - коефіцієнт втручання 28,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор.

Fiat Punto

В-сегмент:

Fiat Punto - коефіцієнт втручання 8.8. Найчастіша причина втручання: електропроводка, вихлопна система, зчеплення.

Audi A1 - коефіцієнт втручання 9.1. Найчастіша причина втручання: запалювання, паливні форсунки.

Mini - коефіцієнт втручання 9.7. Найчастіша причина втручання: зчеплення.

Renault Clio - коефіцієнт втручання 23,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор, стартер, електронний іммобілайзер.

Peugeot 208 - коефіцієнт втручання 26,5. Найчастіша причина втручання: котушка запалювання, акумулятор.

Peugeot 207 - коефіцієнт втручання 29,2. Найбільш часта причина втручання: гідропідсилювач керма, електропривод складного даху, ремінь ГРМ.

Компактні авто:

BMW X1 - коефіцієнт втручання 7,2.

Audi Q3 - коефіцієнт втручання 10,8.

Hyundai i30 - коефіцієнт втручання 11.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор (як і у двох вищевказаних моделей).

BMW 1-Series - коефіцієнт втручання 31,4. Найчастіша причина втручання: котушка, приводний ланцюг.

Peugeot 308 - коефіцієнт втручання 34,9. Найчастіша причина втручання: форсунки, котушка запалювання, акумулятор.

Kia Sportage - коефіцієнт втручання 44,9. Найчастіша причина втручання: стартер, приводний ланцюг, акумулятор, зчеплення, свічки запалювання, датчик положення коленвала.

Автомобілі середнього класу:

BMW X3 - коефіцієнт втручання 5,3. Найчастіша причина втручання: стартер, турбокомпресор.

Audi A4 - коефіцієнт втручання 8.4.

Audi A5 - коефіцієнт втручання 9,8. Найчастіша причина втручання: приводний ланцюг, вихлоп (як і у А4).

Ford Mondeo - коефіцієнт втручання 23. Найбільш часта причина втручання: акумулятор, бензонасос.

Opel Insignia - коефіцієнт втручання 28.1. Найчастіша причина втручання: акумулятор, кондиціонер.

Volkswagen Sharan - коефіцієнт втручання 32,8. Найчастіша причина втручання: акумулятор, система рекуперації вихлопних газів.

Джерело: 24 канал