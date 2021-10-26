Кращий за iPhone: японці презентували смартфон з унікальної камерою (відео)
Японська Sony презентувала новий смартфон, який отримав камеру від повноцінного фотоапарату
Sony представила смартфон, який отримав камеру кращу ніж у найдорожчого телефона Apple – iPhone 13 Pro Max. Ідеться про Xperia Pro-I.
Камера новинки побудована на базі великого дюймового сенсора. Його «позичили» у популярної компактної камери Sony RX100 VII і оптимізували для смартфона. Завдяки цьому Xperia Pro-I може створювати зображення з кроком пікселя приблизно на 20% більшим, ніж у iPhone 13 Pro Max.
У конфігурацію основної камери входить ще кілька допоміжних модулів роздільною здатністю 12 Мп:
- телефотооб’єктив з двократним оптичним зумом;
- ультраширокий об’єктив;
- а також сенсор глибини сцени.
Основна камера оснащена професійним автофокусом для зйомки людей та тварин, який працює як під час зйомки фото, так і при запису відео. Смартфон дозволяє вести зйомку 20 фото за секунду з безперервною автоматичною експозицією та автофокусом. Зчитування даних відбувається на швидкості 60 кадрів за секунду.
Sony оснастила Xperia Pro-I двома фізичними кнопками управління камерою:
- одна – для спуску затвора; клавіша двоступінчаста, з текстурованою поверхнею;
- друга – кругла кнопка швидкого доступу, призначена за замовчуванням для запуску режиму з можливістю професійного налаштування балансу білого, експозиції, фокусу та інших параметрів.
Для блогерів Sony також розробила аксесуар Vlog Monitor – зовнішній екран, який кріпиться до задньої панелі смартфона і дозволяє фактично використовувати дюймовий сенсор як селфі камеру.
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