  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Кращий за iPhone: японці презентували смартфон з унікальної камерою (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Sony презентувала смартфон з унікальною камерою - Кращий за iPhone: японці презентували смартфон з унікальної камерою (відео)
    Sony презентувала смартфон з унікальною камерою
    Фото: Sony

    Японська Sony презентувала новий смартфон, який отримав камеру від повноцінного фотоапарату

    Sony представила смартфон, який отримав камеру кращу ніж у найдорожчого телефона Apple – iPhone 13 Pro Max. Ідеться про Xperia Pro-I.

    Камера новинки побудована на базі великого дюймового сенсора. Його «позичили» у популярної компактної камери Sony RX100 VII і оптимізували для смартфона. Завдяки цьому Xperia Pro-I може створювати зображення з кроком пікселя приблизно на 20% більшим, ніж у iPhone 13 Pro Max.

    У конфігурацію основної камери входить ще кілька допоміжних модулів роздільною здатністю 12 Мп:

    • телефотооб’єктив з двократним оптичним зумом;
    • ультраширокий об’єктив;
    • а також сенсор глибини сцени.

    Основна камера оснащена професійним автофокусом для зйомки людей та тварин, який працює як під час зйомки фото, так і при запису відео. Смартфон дозволяє вести зйомку 20 фото за секунду з безперервною автоматичною експозицією та автофокусом. Зчитування даних відбувається на швидкості 60 кадрів за секунду.

    Sony оснастила Xperia Pro-I двома фізичними кнопками управління камерою:

    • одна – для спуску затвора; клавіша двоступінчаста, з текстурованою поверхнею;
    • друга – кругла кнопка швидкого доступу, призначена за замовчуванням для запуску режиму з можливістю професійного налаштування балансу білого, експозиції, фокусу та інших параметрів.

    Для блогерів Sony також розробила аксесуар Vlog Monitor – зовнішній екран, який кріпиться до задньої панелі смартфона і дозволяє фактично використовувати дюймовий сенсор як селфі камеру.

    Читайте також:

    Теги: смартфон Sony Xperia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кращий за iPhone: японці презентували смартфон з унікальної камерою (відео)