Sony показала нові смартфони з вражаючою камерою

Новий смартфон Sony вміє змінювати фокусну відстань камери та знімати в професійному режимі

Японська Sony презентувала нове сімейство смартфонів: флагманський Xperia 1 III, його зменшену версію Xperia 5 III та найдоступнішу модель лінійки Xperia 10 III.

Фірмовий дизайн лишився незмінним – прямі грані та витягнутий екран з тонкими рамками. Головною ж фішкою новинок, очікувано, стали камери.

Камери Sony Xperia

Xperia 1 III і Xperia 5 III – перші смартфони з «гібридними» камерами. І них використовуються телеоб'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Телефото-модуль із «перископічною» складною конструкцією дозволяє змінювати фокусну відстань із 70 на 105 міліметрів.

Крім інноваційного телеоб'єктиву до складу основної камери увійшла ширококутна оптика з оптичною стабілізацією та ультраширокий модуль. У всіх трьох модулях використовуються сенсори однієї роздільної здатності – 12 Мп.

До конфігурації основної камери Xperia 1 III входить додатковий сенсор для більш точного визначення глибини сцени.

Ще одна сильна сторона камер Xperia – автофокус і швидкість зйомки. Смартфони Xperia 1 III і Xperia 5 III дозволяють вести зйомку 20 фото в секунду з безперервною автоматичними експозицією та фокусом.

Також смартфони дозволяють зберігати знімки у форматі JPG + RAW, записувати уповільнене відео 4K при 120 кадрах в секунду з HDR. Sony в черговий раз поліпшила функцію автоматичного фокусування по очах – тепер вона працює в реальному часі.

Крім того, Sony інтегрувала «професійний» режим фотозйомки в основну програму «Камери». У ньому є «базовий» режим, як і на будь-якому смартфоні, але тепер можна швидко перейти в «професійний» режим – його інтерфейс майже такий самий, як в камерах Sony.

Компанія також розробила окремий режим, який дозволяє використовувати спеціальний кабель USB-C для прийому відеосигналу з роздільною здатністю HD від дзеркальної камери. Xperia 1 III можна використовувати як зовнішній екран для камери.

Треба відзначити, що попередні флагмани Xperia теж оснащувалися вражаючими з технічної точки зору камерами. Але на практиці начисто програвали конкуруючим моделям Google, Apple і Samsung. До того ж, підхід до камери смартфона як до професійної SLR-камері може негативно відбитися на привабливості смартфонів для масової аудиторії.

Ціни

В Україні нові смартфони Sony 2021 офіційно продаватися не будуть. У Європі та США вони з'являться у продажу на початку цього літа. Ціни поки не повідомляються, але можна орієнтуватися на торішні моделі. Тоді найдешевший Xperia 10 II коштувала 370 євро. А за флагманський Xperia 1 II просили 1,2 тисячі євро.

Характеристики

Xperia 1 III та Xperia 5 III мають однакові процесори – топовий Qualcomm Snapdragon 888. Головна відмінність в екранах:

Xperia 1 III отримав 120 Гц панель OLED діагоналлю 6,5 дюйма і роздільною здатністю 4K (1644х3840 пікселів) із захисним склом Corning Gorilla Glass Victus;

Xperia 5 III оснащується 6,1-дюймовим 120 Гц екраном роздільною здатністю 1080×2520 пікселів із захисним склом Gorilla Glass 6.

Відрізняються смартфони і з точки зору пам’яті:

Xperia 1 III – 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті;

Xperia 5 III – 8 Гб оперативної і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

До спільних рис смартфонів також відноситься:

гібридний слот (одночасно дві SIM-карти або ж одну SIM і одну карту пам'яті);

роз'єм 3,5 мм;

стерео динаміки;

бічний сканер відбитків пальців;

захист від бруду і пилу IP68 (смартфон можна занурювати в воду);

ємність батареї – 4500 міліампер-годин з підтримкою швидкою зарядкою потужністю до 30 Вт, і бездротової зарядки.

Xperia 10 III в пластиковому корпусі побудований на базі Snapdragon 690 і оснащений 6-дюймовим екраном OLED з HDR 10 і 60 Гц. У той же час він виділяється потрійний камерою з телеоб'єктивом 54 мм, батарей на 4500 міліампер-годин і захистом IP68.

Джерело: ITC.ua