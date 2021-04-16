Sony показала нові смартфони з вражаючою камерою
Новий смартфон Sony вміє змінювати фокусну відстань камери та знімати в професійному режимі
Японська Sony презентувала нове сімейство смартфонів: флагманський Xperia 1 III, його зменшену версію Xperia 5 III та найдоступнішу модель лінійки Xperia 10 III.
Фірмовий дизайн лишився незмінним – прямі грані та витягнутий екран з тонкими рамками. Головною ж фішкою новинок, очікувано, стали камери.
Камери Sony Xperia
Xperia 1 III і Xperia 5 III – перші смартфони з «гібридними» камерами. І них використовуються телеоб'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Телефото-модуль із «перископічною» складною конструкцією дозволяє змінювати фокусну відстань із 70 на 105 міліметрів.
Крім інноваційного телеоб'єктиву до складу основної камери увійшла ширококутна оптика з оптичною стабілізацією та ультраширокий модуль. У всіх трьох модулях використовуються сенсори однієї роздільної здатності – 12 Мп.
До конфігурації основної камери Xperia 1 III входить додатковий сенсор для більш точного визначення глибини сцени.
Ще одна сильна сторона камер Xperia – автофокус і швидкість зйомки. Смартфони Xperia 1 III і Xperia 5 III дозволяють вести зйомку 20 фото в секунду з безперервною автоматичними експозицією та фокусом.
Також смартфони дозволяють зберігати знімки у форматі JPG + RAW, записувати уповільнене відео 4K при 120 кадрах в секунду з HDR. Sony в черговий раз поліпшила функцію автоматичного фокусування по очах – тепер вона працює в реальному часі.
Крім того, Sony інтегрувала «професійний» режим фотозйомки в основну програму «Камери». У ньому є «базовий» режим, як і на будь-якому смартфоні, але тепер можна швидко перейти в «професійний» режим – його інтерфейс майже такий самий, як в камерах Sony.
Компанія також розробила окремий режим, який дозволяє використовувати спеціальний кабель USB-C для прийому відеосигналу з роздільною здатністю HD від дзеркальної камери. Xperia 1 III можна використовувати як зовнішній екран для камери.
Треба відзначити, що попередні флагмани Xperia теж оснащувалися вражаючими з технічної точки зору камерами. Але на практиці начисто програвали конкуруючим моделям Google, Apple і Samsung. До того ж, підхід до камери смартфона як до професійної SLR-камері може негативно відбитися на привабливості смартфонів для масової аудиторії.
Ціни
В Україні нові смартфони Sony 2021 офіційно продаватися не будуть. У Європі та США вони з'являться у продажу на початку цього літа. Ціни поки не повідомляються, але можна орієнтуватися на торішні моделі. Тоді найдешевший Xperia 10 II коштувала 370 євро. А за флагманський Xperia 1 II просили 1,2 тисячі євро.
Характеристики
Xperia 1 III та Xperia 5 III мають однакові процесори – топовий Qualcomm Snapdragon 888. Головна відмінність в екранах:
- Xperia 1 III отримав 120 Гц панель OLED діагоналлю 6,5 дюйма і роздільною здатністю 4K (1644х3840 пікселів) із захисним склом Corning Gorilla Glass Victus;
- Xperia 5 III оснащується 6,1-дюймовим 120 Гц екраном роздільною здатністю 1080×2520 пікселів із захисним склом Gorilla Glass 6.
Відрізняються смартфони і з точки зору пам’яті:
- Xperia 1 III – 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті;
- Xperia 5 III – 8 Гб оперативної і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.
До спільних рис смартфонів також відноситься:
- гібридний слот (одночасно дві SIM-карти або ж одну SIM і одну карту пам'яті);
- роз'єм 3,5 мм;
- стерео динаміки;
- бічний сканер відбитків пальців;
- захист від бруду і пилу IP68 (смартфон можна занурювати в воду);
- ємність батареї – 4500 міліампер-годин з підтримкою швидкою зарядкою потужністю до 30 Вт, і бездротової зарядки.
Xperia 10 III в пластиковому корпусі побудований на базі Snapdragon 690 і оснащений 6-дюймовим екраном OLED з HDR 10 і 60 Гц. У той же час він виділяється потрійний камерою з телеоб'єктивом 54 мм, батарей на 4500 міліампер-годин і захистом IP68.
Джерело: ITC.ua