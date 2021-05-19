Японці презентували компактний бюджетний смартфон
Sony представила компактний бюджетний смартфон Xperia Ace 2
Японська Sony презентувала новий бюджетний смартфон Xperia Ace 2, що став найбільш компактним гаджетом марки останніх років. Девайс оснащено дисплеєм всього 5,5 дюйма, тоді як більшості сучасних смартфонів екран більше 6 дюймів.
Корпус моделі відповідає сертифікації IP68 – смартфон абсолютно не боїться пилу і здатний витримувати занурення в воду.
Sony Xperia Ace 2 має наступні характеристики:
- дисплей – 5,5-дюймовий IPS з роздільною здатністю HD + з захисним склом Gorilla Glass 6 і напівкруглим вирізом під 8-мегапіксельну фронтальну камеру
- 13-мегапіксельний сенсор основної камери, який доповнює датчик глибини;
- 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35;
- 4 Гбайт оперативної пам'яті і основний накопичувач ємністю 64 Гбайт;
- батарея ємністю 4,5 тисячі міліампер-годин;
- ціна – 200 доларів.
Ціна дуже приваблива. Але днями китайці презентували ще більш дешевий смартфон, який у режимі очікування може «прожити» місяць. Детально про новинку – за посиланням.