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    Японці презентували компактний бюджетний смартфон

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    Xperia Ace 2 - Японці презентували компактний бюджетний смартфон
    Xperia Ace 2

    Sony представила компактний бюджетний смартфон Xperia Ace 2

    Японська Sony презентувала новий бюджетний смартфон Xperia Ace 2, що став найбільш компактним гаджетом марки останніх років. Девайс оснащено дисплеєм всього 5,5 дюйма, тоді як більшості сучасних смартфонів екран більше 6 дюймів.

    Корпус моделі відповідає сертифікації IP68 – смартфон абсолютно не боїться пилу і здатний витримувати занурення в воду.

    Xperia Ace 2
    Xperia Ace 2

    Sony Xperia Ace 2 має наступні характеристики:

    • дисплей – 5,5-дюймовий IPS з роздільною здатністю HD + з захисним склом Gorilla Glass 6 і напівкруглим вирізом під 8-мегапіксельну фронтальну камеру
    • 13-мегапіксельний сенсор основної камери, який доповнює датчик глибини;
    • 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35;
    • 4 Гбайт оперативної пам'яті і основний накопичувач ємністю 64 Гбайт;
    • батарея ємністю 4,5 тисячі міліампер-годин;
    • ціна – 200 доларів.

    Ціна дуже приваблива. Але днями китайці презентували ще більш дешевий смартфон, який у режимі очікування може «прожити» місяць. Детально про новинку – за посиланням.

    Теги: смартфон Sony Xperia
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    Японці презентували компактний бюджетний смартфон