Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook

Наразі, невідомо скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити

Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі. Про це журналістам повідомили три особи, обізнані з планами компанії, передає The Wall Street Journal.

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Ті, хто платить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.

Зазначається, що це може допомогти Meta уникнути занепокоєння щодо конфіденційності та іншого контролю з боку регуляторів ЄС, надаючи користувачам альтернативу рекламним послугам компанії, які покладаються на аналіз даних людей.

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Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в Європейському Союзі, кажуть люди.

Наразі, невідомо скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити. Представник Meta відмовився від коментарів.

«Надання платного рівня було б одним із найбільш відчутних прикладів того, як компаніям доводиться переробляти продукти відповідно до правил конфіденційності даних та іншої державної політики, особливо в Європі», – пише видання.

У липні вищий суд Європейського Союзу фактично заборонив Meta об’єднувати дані про користувачів, зібрані на її платформах, включаючи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також із зовнішніх веб-сайтів і додатків, якщо вона не отримала явної згоди користувачів. У січні ірландські регулятори також оштрафували компанію на 390 мільйонів євро за те, що вона змушувала користувачів приймати персоналізовану рекламу як умову використання Facebook.

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Деякі інсайдери Meta вважають, що надання користувачам можливості відмовитися від рекламного сервісу, зберігаючи при цьому доступ до платної версії Facebook або Instagram, може зменшити занепокоєння деяких європейських регуляторів.

Раніше повідомлялося, що Telegram запустив бета-тестування 10-ї версії, у ній для звичайних користувачів відкрили доступ до низки преференцій, які раніше мали преміум-підписники.