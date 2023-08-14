Telegram дозволить усім користувачам безкоштовно публікувати сторіз

В оновленні Telegram 10.0 користувачі зможуть переглядати та публікувати історії

Telegram запустив бета-тестування 10-ї версії, у ній для звичайних користувачів відкрили доступ до низки преференцій, які раніше мали преміум-підписники, повідомило видання Androidpolice.

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Зокрема, раніше оглядачі виявили появу у преміум-підписці можливості публікувати «історії». В оновленні Telegram 10.0 ця функція стане доступною для всіх, повідомили в компанії.

Після завершення періоду бета-тестування всі користувачі зможуть переглядати та публікувати історії, використовуючи опції месенджера, призначені для цього. Застосунок дає змогу регулювати тривалість публікації історії – замість звичайних 24 годин, як на інших платформах, можна обрати тривалість від 6 до 48 годин. Також можна позначати інших користувачів, ділитися посиланнями та записувати історії за допомогою обох камер одночасно.

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Нагадаємо, у популярному месенджері Telegram з'явилася Stories. Функція доступна з початку липня користувачам преміум-підписки.

Раніше влада Іраку прийняла рішення зняти заборону на роботу месенджера Telegram у країні. Раніше його було заблоковано з міркувань нацбезпеки.

До слова, Instagram обмежив повідомлення в Direct. Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення.