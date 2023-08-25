«Зараз наша незалежність під найбільшою загрозою»: Тихановська звернулась до білорусів

Тихановська: «Сьогодні ми з вами знову повинні боротися за нашу незалежність, бо зараз вона під найбільшою загрозою в новітній історії»

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів з нагоди 32-ї річниці проголошення незалежності Білорусі і наголосила на необхідності боротися за незалежність. Про це вона написала в Telegram.

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«Сьогодні ми з вами знову повинні боротися за нашу незалежність. Бо зараз вона під найбільшою загрозою в новітній історії, – зазначила Тихановська.

Вона підкреслила, що зараз на території Білорусі знаходяться російські солдати та їхні військові бази – наймані злочинці, які руйнують українські міста та вбивають мирних громадян, а отже саме сьогодні слід нагадати один одному, що таке справжня незалежність.

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«На нашій території знаходяться російські солдати та їхні військові бази. Наймані злочинці, які руйнують українські міста та вбивають мирних громадян. Ядерна зброя, яка перетворить Білорусь на мішень на військових картах. У наших музеях замість святинь білоруської культури – кувалда ПВК «Вагнера». А школярів не водять до театру на купальські вистави, а показують колонії та прикордонні загони. Сьогодні саме час нагадати один одному, що таке справжня незалежність..», – йдеться у повідомленні.

«І я впевнена, що у нас вистачить сил, витримки та розуму, щоб перемогти вже зараз – в ім’я майбутнього наших дітей, в ім’я незалежності та процвітання нашої Батьківщини», – додала Тихановська.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пояснила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не знає, що робити з «вагнерівцями», які заполонили країну, а російський диктатор Володимир Путін має на найманців вельми конкретні плани.

Як повідомлялося, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав «братній український народ із Днем Незалежності» та знову запропонував стати посередником у припиненні війни, яку розв'язала Росія.

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Нагадаємо, Лукашенко визнав, що Росія заходила в Україну через Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто окупанти вже досягли своєї мети у війні.