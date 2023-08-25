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«Зараз наша незалежність під найбільшою загрозою»: Тихановська звернулась до білорусів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Зараз наша незалежність під найбільшою загрозою»: Тихановська звернулась до білорусів
Світлана Тихановська звернулася до білорусів з нагоди 32-ї річниці проголошення незалежності Білорусі
фото з відкритих джерел

Тихановська: «Сьогодні ми з вами знову повинні боротися за нашу незалежність, бо зараз вона під найбільшою загрозою в новітній історії»

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів з нагоди 32-ї річниці проголошення незалежності Білорусі і наголосила на необхідності боротися за незалежність. Про це вона написала в Telegram.

«Сьогодні ми з вами знову повинні боротися за нашу незалежність. Бо зараз вона під найбільшою загрозою в новітній історії, – зазначила Тихановська.

Вона підкреслила, що зараз на території Білорусі знаходяться російські солдати та їхні військові бази – наймані злочинці, які руйнують українські міста та вбивають мирних громадян, а отже саме сьогодні слід нагадати один одному, що таке справжня незалежність.

«На нашій території знаходяться російські солдати та їхні військові бази. Наймані злочинці, які руйнують українські міста та вбивають мирних громадян. Ядерна зброя, яка перетворить Білорусь на мішень на військових картах. У наших музеях замість святинь білоруської культури – кувалда ПВК «Вагнера». А школярів не водять до театру на купальські вистави, а показують колонії та прикордонні загони. Сьогодні саме час нагадати один одному, що таке справжня незалежність..», – йдеться у повідомленні.

«І я впевнена, що у нас вистачить сил, витримки та розуму, щоб перемогти вже зараз – в ім’я майбутнього наших дітей, в ім’я незалежності та процвітання нашої Батьківщини», – додала Тихановська.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пояснила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не знає, що робити з «вагнерівцями», які заполонили країну, а російський диктатор Володимир Путін має на найманців вельми конкретні плани. 

Як повідомлялося, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав «братній український народ із Днем Незалежності» та знову запропонував стати посередником у припиненні війни, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо, Лукашенко визнав, що Росія заходила в Україну через Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто окупанти вже досягли своєї мети у війні.

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