Зеленський виступив перед парламентом Данії: головні заяви (відео)

Глава держави перебуває з робочим візитом за кордоном

Сьогодні, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський виступає перед парламентом Данії. Про це глава держати повідомив у Telegram.

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«Сьогодні звертаюся до парламенту Королівства Данія. Продовжуємо важливі зустрічі», - написав Зеленський.

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Зеленський під час виступу заявив, що усі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть.

«Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть», - сказав президент.

Також він зауважив, що Україні вдасться вистояти й він прагне, щоб партнери це «почули, побачили та відчули».

Нагадаємо, Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.