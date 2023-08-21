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Зеленський виступив перед парламентом Данії: головні заяви (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський виступив перед парламентом Данії: головні заяви (відео)
фото скріншот відео

Глава держави перебуває з робочим візитом за кордоном

Сьогодні, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський виступає перед парламентом Данії. Про це глава держати повідомив у Telegram.

«Сьогодні звертаюся до парламенту Королівства Данія. Продовжуємо важливі зустрічі», - написав Зеленський.

Зеленський під час виступу  заявив, що усі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть.

«Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть», - сказав президент.

Також він зауважив, що Україні вдасться вистояти й він прагне, щоб партнери це «почули, побачили та відчули».

Нагадаємо, Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

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Теги: Данія Володимир Зеленський Telegram президент відео

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