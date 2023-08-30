Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Черкащині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Черкащині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

У ніч проти 30 серпня у Черкаській області пролунала серія вибухів. В регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Група ракет рухалася в напрямку Черкаської області.

«Черкащина все ще під загрозою ураження крилатими ракетами. В області працює ППО», - зазначив керівник ОВА.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. 

Також вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня. 

О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.

Теги: Черкащина Telegram тривога росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють Авдіївку ледь не з усіх видів озброєння
Під носом в окупантів: поліціянти встановили український прапор на краю Авдіївки
30 липня, 18:29
За словами Кураха, він сказав про «прекрасний російський народ», бо бачив, як раніше ворогуючі народи молилися один за одного
Мукачівська єпархія відсторонила священника, який закликав молитися за примирення з РФ
7 серпня, 21:17
Савлєпов доволі часто виїжджає за кордон і мешкає у Польщі зі своєю дівчиною
Екссоліст Quest Pistols полетів на Балі та виступив перед росіянами (відео)
9 серпня, 13:18
Унаслідок інциденту є жертви серед мирного населення
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
13 серпня, 09:01
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
13 серпня, 09:46
Водовіз наголосив: наразі всі західні ЗМІ дуже багато уваги приділяють розблокуванню українських портів
Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів – Водовіз
14 серпня, 16:30
На Одещині пролунали вибухи, працює ППО
На Одещині пролунали вибухи, працює ППО
16 серпня, 04:06
За оборону Урожайного відповідали кілька російських підрозділів, вони були розбиті
Звільнення Урожайного: стали відомі перші подробиці
13 серпня, 15:59
Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
27 серпня, 07:32

Події в Україні

На Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині пролунали вибухи
Пентагон зробив заяву щодо підтримки України
Пентагон зробив заяву щодо підтримки України
У Севастополі прогриміли вибухи
У Севастополі прогриміли вибухи
На околицях Києва працює ППО
На околицях Києва працює ППО
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
32K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
29K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
27K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
21K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)

Новини

Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Вчора, 14:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту