На Черкащині пролунали вибухи

За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

У ніч проти 30 серпня у Черкаській області пролунала серія вибухів. В регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

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За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Група ракет рухалася в напрямку Черкаської області.

«Черкащина все ще під загрозою ураження крилатими ракетами. В області працює ППО», - зазначив керівник ОВА.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами.

Також вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.

О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

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Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.