Україна вперше повністю знищила стратегічний бомбардувальник Росії

В Росії більше не має наявної інженерно-технічної бази для нового будівництва стратегічних бомбардувальників

В результаті атаки безпілотників на аеродром у Новгородській області Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ. Про це повідомляє The Moscow Times у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією, яку надала Міноборони РФ, 19 серпня було зафіксовано пошкодження принаймні одного літака.

«У мережі, можливо, з'явилося фото військового аеродрому «Сольці» Новгородської області після удару безпілотника. На фото видно повністю згорілий Ту-22М3», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що в Росії більше не має наявної інженерно-технічної бази для нового будівництва стратегічних бомбардувальників.

The Moscow Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що раніше питання диверсій обговорювалося на нарадах президента РФ Володимира Путіна з силовиками.

«Вони «клялися», що подібного більше не станеться, але 100% гарантію ніхто дати не зміг», – зазначає видання.

Як повідомлялося, російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Влітку 2023 на аеродромі базувалися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Також аеродром використовується для приймання урядових бортів під час візитів до Новгорода високопосадовців РФ.

