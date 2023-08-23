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Новий скандал за участю Тищенка: нардеп записав войовниче звернення (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий скандал за участю Тищенка: нардеп записав войовниче звернення (відео)
«Слуга» Тищенко стверджує, що на аудіозаписах про припинення війни з кол-центрами не його голос
фото: скріншот з відео

Нардеп Тищенко звинуватив власників кол-центрів у підробці його голосу

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко записав відео, в якому звинуватив власників кол-центрів у підробці його голосу в аудіозаписах, які нещодавно з’явилися в мережі.

Як заявив нардеп, в Telegram-каналах масово розміщують аудіозаписи, де згенерований нейромережею голос обговорює домовленості про припинення війни з кол-центрами. Тищенко стверджує, що на аудіозаписах не його голос, а таких переговорів «ніколи не було».

«На жаль, змушений констатувати, шахрайством в кол-центрах займаються технічно підковані молоді люди, які контролюють велику частину в Україні та вміють користуватися нейромережами», – повідомив нардеп.

До слова, на одному з аудіозаписів людина із голосом, схожим на голос нардепа Тищенка, помітно нервує через опубліковані аудіозаписи.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

За словами «слуги» Тищенка в інтернеті є десятки програм, які можуть підробляти голоси.

«Просто берете голос будь-якої публічної людини з інтернету, накладаєте на текст, далі людина читає свої фрази, дотримуючись часових інтервалів під перший голос. Саме тому на записах людина дуже коротко та дуже розтягнуто відповідає на запитання, бо намагається попадати у відповідні інтервали, а голос озвучується навпаки – дуже активно та спокійно», – сказав нардеп.

«Слуга» запевнив, що жодних домовленостей у нього щодо кол-центрів «ні з ким немає та не було».

«З ким би власники кол-центрів не домовлялися, яким би креативними (не були – «Главком»), кол-центри будуть закриті», – запевнив Тищенко.

Нагадаємо, наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром інвест» та «Московської біржі».

Майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих Telegram-каналах з’явився аудіозапис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми «заробітку» на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

Теги: Telegram партія Слуга народу Микола Тищенко

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