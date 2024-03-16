У Полтаві зʼявилась ведуча новин, створена за допомогою штучного інтелекту (відео)

Головна редакторка «Kolo.news» Тетяна Цирульник зазначила, що знайти програму, яка дозволить ведучим говорити українською мовою без акценту

Видання планує забезпечити появу відео із Наталкою Полтавкою на постійній основі

Полтавське видання «Kolo.news» створило ведучу, яка озвучує новини, Наталку Полтавку за допомогою штучного інтелекту. Медіа планує випускати такі відео на постійній основі. Про це стало відомо із Facebook сторінки видання.

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«Завдання Наталки: читати українською мовою без іноземного акценту 30-секундні новинові ролики з картинками та текстом. Наше завдання: забезпечити появу таких роликів на постійній основі, стежити, щоб Наталка правильно вимовляла слова, щоб текст мав логічний початок та завершення, плануємо потестувати відео довшої тривалості, оцінити реакцію алгоритмів Фейсбуку», – йдеться у повідомленні.

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«Kolo.news» наголошує, що для них важливо зробити виконання цієї роботи максимально простим і швидким: «Це важливо: хороша робота у короткі терміни, у цьому й є основна перевага штучного інтелекту».

Головна редакторка «Kolo.news» Тетяна Цирульник зазначила, що знайти програму, яка дозволить ведучим говорити українською мовою без акценту, було важко, були проблеми з оплатою.

«Програми штучного інтелекту пропонують дуже обмежені безкоштовні версії, яких не вистачить на нормальну роботу, а платити по 90–120 і більше доларів на місяць за програму створення відео регіональному медіа складно, але ми прийняли ці витрати», – сказала редакторка

Цирульник розповіла, що ведучу обрали максимально ділову, планують залучити до Наталки й Петра, якщо знайдуть йому хороше озвучення.