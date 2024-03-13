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Молдова вперше показала вино, зроблене за допомогою штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Молдова вперше показала вино, зроблене за допомогою штучного інтелекту
Молдова впроваджує нові технології у виноробстві
фото із відкритих джерел

Нове вино стало результатом пілотного проєкту виноробів та науковців з Молдови

Молдова на провідній міжнародній виставці вина та спиртних напоїв ProWein 2024 (Німеччина) вперше представила нове покоління вин, виготовлених за допомогою штучного інтелекту. Про це пише media.az.

На стенді Wine of Moldova («Вина Молдови» – «Главком») іноземні відвідувачі змогли познайомитися з першими трьома винами, виготовленими Chelaris – віртуальним енологом (енолог займається виключно консультуванням, надає поради щодо того, коли саме вина і як сорти винограду потрібно комбінувати, у яких це краще зробити пропорціях, коли саме вино ідеально готове для бутилювання тощо – «Главком»), створеним штучним інтелектом. Напій був випущений обмеженою серією 150 пляшок.

Заввідділом Національного бюро винограду та вина Єлизавета Бряхне зазначила, що ця ініціатива є першою для місцевого ринку та висловлює поєднання традицій та передових технологій. Незважаючи на те, що штучний інтелект не має смакових рецепторів та не відчуває запахів, ця технологія може допомогти виноробам.

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фото: Міністерство сільського господарства

«Віртуальному енологові Chelaris було дано завдання створити вино, яке представляє нашу країну. Таким чином, були отримані три види вина, що складаються з сортів Feteasca Albă, Feteasca Regală та Viorica для білого вина та купажу Feteasca Neagră – для червоного», – зазначила Бряхне.

Нові винні продукти стали результатом пілотного проекту, започаткованого рік тому за участю представників Технічного університету Молдови та під егідою Національного бюро винограду та вина, за підтримки Проекту конкурентоспроможності та стійкості уела (PCRR) USAID Moldova.

Chelaris було доручено створити репрезентативне вино на основі всіх даних, зібраних за останні п'ять років із дослідно-демонстраційних партій ONVV. Таким чином було отримано два купажних вина, що складаються з сортів Фетяска Албе, Фетяска Регале та Віоріка для білого вина, а також купаж Фетяска Нягре з 3 різних дослідно-демонстраційних партій для червоного вина.

Штучний інтелект для виноробної галузі вже зарекомендував себе як украй амбітну та перспективну систему. Його використання призводить не тільки до зростання якості вина, а й спрощення виробництва.

Зокрема, при використанні цієї технології на винограднику курсують робот і дрон: робот переміщується між рядами виноградних лоз і збирає дані про їх стан, наявність захворювань та ступеня визрівання, а дрон стежить за станом виноградника з повітря. Усі результати збираються до спеціалізованих баз даних, на основі яких систему навчають своєчасно виявляти хвороби та з високою точністю визначати ідеальний час для збирання врожаю.

«Між традиціями та інноваціями, між пристрастю та точністю, аудиторія віддала перемогу винам, створеним виноробами з майстерністю, але, проте, інновації та штучний інтелект також заслуговують на своє місце в цій галузі виноробства», – підсумувала Єлизавета Бряхне.

Нагадаємо, в Іспанії зловмисник зухвало розлив 60 тис. літрів дорогого вина, а його витівка потрапила на камери стеження підприємства. 

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Теги: Молдова бізнес продукти штучний інтелект вино

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