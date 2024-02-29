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У застосунку «Дія» з'явиться чат-бот на основі ШІ: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У застосунку «Дія» з'явиться чат-бот на основі ШІ: деталі
Для створення чат-бота буде використано технологічне рішення однієї з топових міжнародних компаній
фото ілюстративне

Чат-бот буде називатися «Надією»

У мобільному застосунку «Дія» може з’явитися помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, для впровадження такої функції хочуть використати технологічне рішення від однієї з «топових міжнародних компаній». Проте назви міністр не вказав.

Проте відомо, що чат-бот вирішили назвати «Надією».

«Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії»», – пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує його на 80%, а втім, обіцяє – буде краще. Водночас він не задоволений швидкістю роботи ШІ - над цим теж вже працюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що у «Дії» запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. Зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

Нагадаємо, найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Також уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Теги: Дія штучний інтелект Михайло Федоров

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