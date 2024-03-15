Окупанти залучають резерви для нарощування наступальних операцій – ISW

Російські війська, імовірно, залучають до бойових дій на сході України тактичні та оперативні резерви

Російські загарбники задіюють тактичні та оперативні резерви з метою підтримувати і нарощувати наступальні операції на сході України, допоки українці не отримали допомогу Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики припускають, що російські війська, імовірно, залучають до бойових дій на сході України тактичні та оперативні резерви з метою підтримання і потенційного нарощування темпів наступальних операцій, що тривають.

Інститут посилається на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця, який зазначив, що російське військове командування залучає тактичні й оперативні резерви для наступальних операцій на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області. Таким чином війська агресора намагаються перешкодити українським силам стабілізувати лінію фронту в цих районах.

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Машовець уточнив, що багато з цих резервів призначені для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не обов'язково для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

Російські війська раніше намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні з середини 2022 року, і введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили швидко захопити значні ділянки території.

Так, за словами аналітика, нещодавно російські війська залучили додаткові підрозділи 3-го армійського корпусу (АК) до бойових дій на південний захід від Бахмута; невстановлений резервний полк 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) і 10-й танковий полк (1-й армійський корпус «ДНР») до бойових дій на південний захід від Донецька; і частини 272-го мотострілецького полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія) на Лиманському напрямку.

Машовець зазначив, що російські війська усе ще мають відповідні резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій. Однак цих резервів буде недостатньо для того, щоб зруйнувати українську оборону.

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У звіті зазначається, що здатність Росії досягти значних успіхів все ще залежить від рівня підтримки України з боку Заходу, і подальші затримки з наданням допомоги у сфері безпеки збільшать ризик оперативно значущих російських успіхів у довгостроковій перспективі.

Крім того, дефіцит засобів в українських захисників, спричинений затримкою західної безпекової допомоги, може зробити нинішню українську лінію фронту більш вразливою, ніж на це вказує відносно повільне просування російських військ у різних секторах.

Аналітики прогнозують, що складні погодні умови та рельєф місцевості навесні 2024 року, ймовірно, звузять ефективний механізований маневр по обидва боки лінії зіткнення і ще більше обмежать можливості російських військ досягти значних тактичних успіхів.

Зазначається, що російські війська можуть також намагатися підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024 року, незважаючи на складні погодні умови і рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею у Сил оборони матеріальних засобів до того, як в Україну прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.

Аналітики кажуть, що війська РФ готуються до нової наступальної операції наприкінці травня або влітку 2024 року, і західна безпекова допомога Україні, ймовірно, відіграватиме значну роль у визначенні перспектив цієї операції.