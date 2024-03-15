Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
Частка україномовного культурного продукту в країні має збільшитися з 55% до 85%
фото ілюстративне

Міністерство культури сподівається, що до 2030 року 80% українців розмовлятимуть державною мовою у родині та побуті

Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Програма спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже нею розмовляють найсміливіші люди на землі», – розповів тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури зазначило, що програма допоможе створити єдиний українськомовний простір, де кожен зможе почуватися комфортно та матиме доступ до інформації. Воно також повідомило про плани розробити спеціальні проекти, метою яких стане:

  • подолання наслідків лінгвоциду (цілеспрямованого знищення мови), а також відновлення функціонування державної мови на деокупованих територіях;
  • популяризація української мови в Україні та за її межами;
  • покращення викладання української мови в закладах освіти.

У документі вказано, що до 2030 року всі держслужбовці мають володіти державною мовою – такими є вимоги Українського правопису й інших стандартів. Крім того, українську мають використовувати у спілкуванні, діловодстві та для отримання інформації. Міністерство обіцяє вживати заходів для допомоги працівникам бізнесу в опануванні державної мови та запровадити держстандарти та українську професійну термінологію.

«Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті почали розмовляти українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитися з 55% до 85%», – повідомило Міністерство культури.

Зазначається, що для досягнення цієї мети українців треба забезпечити «якісними культурними продуктами та українськомовним контентом».

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

Читайте також: Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
Теги: Міністерство культури українська мова Україна Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий Віктор Пилипенко. «У мене був секс зі священником»
«Знаю геїв серед священників». Військовий Віктор Пилипенко відповідає патріарху Філарету Інтерв'ю
5 березня, 21:40
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
24 лютого, 17:30
Риба та морепродукти стануть дорожчими найближчим часом
Які популярні продукти подорожчають найближчим часом: список
18 лютого, 11:41
Домовленості з представниками МВФ мають досягти у четвер
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
22 лютого, 03:20
Дмитро Кулеба прокоментував блокаду польсько-українського кордону
«Хай потім не ображаються, що ми проявили характер». Кулеба прокоментував блокаду кордону
25 лютого, 00:46
Марченко зазначив, що отримання допомоги від західних партнерів є критично необхідним
Міністр фінансів відповів, чи зможе України пройти рік без допомоги США
24 лютого, 21:07
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
4 березня, 06:55
Альтернативи повній інтеграції електроенергетичних ринків немає
Інтеграція українського енергоринку в європейський підвищить стабільність енергопостачання – «Д.Трейдинг»
11 березня, 18:35
Якщо у сім'ї загиблого захисника двоє або більше дітей, то кожна з них отримає не менше 6,1 тис. грн допомоги
Кабмін визначив розмір виплат дітям загиблих військових
12 березня, 18:27

Суспільство

Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Демобілізація захисників, які воюють три роки. Веніславський озвучив ключові тези
Демобілізація захисників, які воюють три роки. Веніславський озвучив ключові тези
Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання
Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
16K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
15K
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
8129
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
7748
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua