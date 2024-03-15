Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року

Міністерство культури сподівається, що до 2030 року 80% українців розмовлятимуть державною мовою у родині та побуті

Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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«Програма спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже нею розмовляють найсміливіші люди на землі», – розповів тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури зазначило, що програма допоможе створити єдиний українськомовний простір, де кожен зможе почуватися комфортно та матиме доступ до інформації. Воно також повідомило про плани розробити спеціальні проекти, метою яких стане:

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подолання наслідків лінгвоциду (цілеспрямованого знищення мови), а також відновлення функціонування державної мови на деокупованих територіях;

популяризація української мови в Україні та за її межами;

покращення викладання української мови в закладах освіти.

У документі вказано, що до 2030 року всі держслужбовці мають володіти державною мовою – такими є вимоги Українського правопису й інших стандартів. Крім того, українську мають використовувати у спілкуванні, діловодстві та для отримання інформації. Міністерство обіцяє вживати заходів для допомоги працівникам бізнесу в опануванні державної мови та запровадити держстандарти та українську професійну термінологію.

«Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті почали розмовляти українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитися з 55% до 85%», – повідомило Міністерство культури.

Зазначається, що для досягнення цієї мети українців треба забезпечити «якісними культурними продуктами та українськомовним контентом».

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.