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Україна підписала безпекову угоду з Канадою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами. Про це повідомив очільник України.

За словами Зеленського, сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому, оскільки сьогодні було підписано ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів.

«Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні», – розповів він.

Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості.

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

Нагадаємо, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди.

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до народу в день, коли виповнюється рівно два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Глава держави записав звернення в історичному для всієї країни місті – у Гостомелі, звідки окупанти розпочали свою невдалу спробу взяття Києва.

Теги: безпека Канада президент Україна Володимир Зеленський Данія міністр окупанти

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