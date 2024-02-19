Шмигаль назвав суму, яку виділила Японія Україні з початку вторгнення РФ

Серед фінансової підтримки, наданої країнами-партнерами Україні, Японія посідає четверте місце

З початку повномасштабного вторгнення Росії Японія надала Україні понад 10 мільярдів доларів різноманітної підтримки, з яких фінансово-економічна підтримка становить 8,5 мільярдів доларів. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо, пише «Суспільне».

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Шмигаль відзначив, що серед фінансової підтримки, наданої країнами-партнерами Україні, Японія посідає четверте місце. При цьому Україна уважно вивчає досвід японської модернізації – усе те, що дозволило Японії увійти до першої п'ятірки світової економіки.

«Ми адаптуємо окремі елементи вашої економічної політики, щоб українське економічне диво з'явилося у світі. Україна показала, що неможливе може стати можливим. Ми тут, щоб обговорити наші спільні перспективи та впевненість у цьому успіху», – наголосив Шмигаль.

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Шість галузей для інвестицій в Україну

Український прем’єр запросив японські компанії долучитись до відновлення і модернізації України та запропонував для цього шість галузей. Зокрема йдеться про такі сфери:

Енергетика – атомна генерація, видобуток і зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Аграрний сектор. «Україна вже зараз – один зі світових лідерів у виробництві багатьох культур. Споживання їжі в наступні 10 років буде зростати на 1,3% щороку. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та Food Production», – сказав Шмигаль

Інфраструктура. Росія завдала збитків Україні під час війни на понад 100 мільярдів доларів. Як наголосив Шмигаль, Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих українських міст.

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Автомобілебудування. «Ми запрошуємо на український ринок лідерів японської автоіндустрії. Запрошуємо відкривати виробництво в Україні. Я окремо дякую всім японським компаніям, які пішли з російського ринку», – додав Шмигаль. Він заявив, що уряд планує запровадити додаткові державні програми й стимули для підтримки виробників у сфері автомобілебудування, зокрема це стосується електрокарів.

Видобуток корисних копалин. Український прем’єр наголосив, що у надрах України зберігається до третини європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їхнього подальшого експорту в ЄС.

IT, цифрові технології та кібербезпека. Україна, як сказав Шмигаль, має амбіції стати цифровим хабом Європи. Він запропонував інвестувати в український ІТ-сектор, який, попри війну, продовжує зростати.

«Буквально минулого тижня ми разом зі світовим банком презентували нову оцінку «Втрат і потреб для відновлення України». Програма відбудови коштуватиме 486 мільярдів доларів. І ми запрошуємо японський бізнес стати частиною цього проєкту», – додав прем’єр Шмигаль.

Він наголосив, що йдеться не просто про відбудову України – це комплексна трансформація держави, побудова нових підходів та нового європейського законодавства.

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Нагадаємо, прем'єр Японії оголосив про нову двосторонню податкову угоду з Україною.

Раніше повідомлялося, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору.