Прихильниця Путіна Ле Пен зробила несподіване зізнання щодо війни Росії в Україні
Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України «неминуче закінчиться переговорами»
Лідер французької партії «Національне об’єднання», одна з найбільш проросійських політиків, Марін Ле Пен, несподівано висловила підтримку України у війні РФ. Слова підтримки Україні Марін Ле Пен висловила під час виступу в Національній асамблеї.
«Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу», – йдеться в повідомленні.
Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України «неминуче закінчиться переговорами». За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, «коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності».
Попри підтримку України, члени партії «Національне об'єднання» та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.
Нагадаємо, Франція створює альянс країн, готових відправити свої війська в Україну.
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