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Прихильниця Путіна Ле Пен зробила несподіване зізнання щодо війни Росії в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прихильниця Путіна Ле Пен зробила несподіване зізнання щодо війни Росії в Україні
Попри підтримку України, члени  партії Ле пен «Національне об'єднання»  та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку з Україною
фото з відкритих джерел

Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України «неминуче закінчиться переговорами»

Лідер французької партії «Національне об’єднання», одна з найбільш проросійських політиків, Марін Ле Пен, несподівано висловила підтримку України у війні РФ. Слова підтримки Україні  Марін Ле Пен висловила під час виступу в Національній асамблеї.

«Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу», – йдеться в повідомленні.

Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України «неминуче закінчиться переговорами». За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, «коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності».

Попри підтримку України, члени  партії «Національне об'єднання»  та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.

Нагадаємо, Франція створює альянс країн, готових відправити свої війська в Україну.

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Теги: Україна партії Франція війна

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