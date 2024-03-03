«Потрібно жорстко реагувати на дії РФ»: Зеленський назвав головну ціль Путіна

Зеленський заявив, що іноземні партнери мають реагувати на терористичні дії Росії щодо України

Головною ціллю російського диктатора Володимира Путіна є знищити Україну, а потім країн-партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, іноземні партнери мають реагувати на терористичні дії Росії щодо України.

«Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь», – заявив президент України.

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Зеленський також наголосив, що жодна держава у Європі «не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло».

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу.

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

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Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.