Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT

В Україні створюється і вже використовується зброя майбутнього

Виникають серйозні побоювання через нові технології, що розробляються в Україні

В Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння. Про це пише The New York Times.

У публікації зазначається, що виникають серйозні побоювання через нові технології, що розробляються в Україні. Це може стати поворотним моментом в історії з незворотними та катастрофічними наслідками для всього людства. Зокрема, про відповідні загрози заявили члени групи експертів ООН, які понад десять років обговорюють правила використання автономної зброї.

«Ця зброя буде використовуватися у військовому арсеналі практично кожного», – застеріг головний парламентер Австрії з автономної зброї в ООН Александр Кмент.

За його словами, ніхто не очікує, що країни ухвалять повну заборону на таку зброю, але вона має регулюватися таким чином, щоб не зіткнутися з абсолютно жахливим сценарієм.

Про небезпеку перетворення ШІ на зброю попередив і професор Каліфорнійського університету в Берклі Стюарт Рассел, заявивши, що з'явиться зброя масового знищення, що буде дешевою, масштабованою і легко доступною на ринках зброї у всьому світі.

В Україні подібні побоювання не висловлюють, оскільки ці технології можуть надати перевагу над Росією, яка також розробляє автономні пристрої-вбивці.

«Щойно ми дійдемо до того, що нам не вистачатиме людей, єдиним рішенням буде замінити їх роботами», – заявив один із розробників, співзасновник компанії Saker.

Доступність простого у розробці програмного забезпечення, потужних алгоритмів автоматизації і спеціалізованих мікрочипів штучного інтелекту створила смертельні перегони інновацій, підживлюючи потенційну нову еру роботів-вбивць.

«У понад дюжині інтерв’ю з українськими підприємцями, інженерами та військовими підрозділами виникла картина найближчого майбутнього, коли зграї самокерованих дронів зможуть координувати атаки, а кулемети з комп’ютерним зором зможуть автоматично вбивати солдатів. Розробляються і більш дивовижні творіння, такі як ширяючий безпілотний вертоліт із кулеметами», – пише The New York Times.

Ця зброя вважається менш якісною, ніж дорогі системи військового рівня, створені США, Китаєм і Росією. Однак їхня значущість полягає у низькій вартості та простоті доступу.

Бійці відзначають, що автономні дрони вже широко використовуються. Зокрема, ці машини особливо корисні у вирішенні ситуацій, коли ворог перешкоджає зв’язку між дроном і пілотом. Коли дрон літає автономно, пілот може просто встановити ціль і дозволити пристрою виконати решту роботи.

Україна активно розвиває виробництво автономних дронів, зокрема деякі компанії, наприклад «Вирій», використовують базові алгоритми комп’ютерного зору для аналізу та інтерпретації зображень.

Ще одним із прикладів є артилерійська вежа «Воллі», яка має автономне наведення і працює з контролером PlayStation. Ця зброя здатна автоматично захоплювати цілі на відстані до 1000 метрів, використовуючи програмне забезпечення, навчене штучним інтелектом, для автоматичного відстеження та стрільби.

Нагадаємо, Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.