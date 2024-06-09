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Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
68% користувачів Telegram скаржилися на підключення до сервера
фото з відкритих джерел

Збій у роботі месенджера Telegram був зафіксований у багатьох країнах світу

У роботі Telegram стався збій. Україна придбала у Франції ще один радар для ППО. Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 червня, щоб ви були в курсі подій.

Збій у Telegram

Увечері 8 червня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій, був зафіксований в Україні, США, Литві, Латвії, Казахстані, Молдові, Румунії, Узбекистані, Німеччині, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Португалії, Камбоджі, а також Росії та Білорусі.

Проблеми із месенджером розпочалися після 21:00. Користувачі повідомляють, що не оновлюється стрічка, можуть не завантажуватися медіа та не надсилаються повідомлення.

Зокрема 68% користувачів скаржилися на підключення до сервера, 30% користувачів повідомляли про проблеми із додатком, та 2% зіткнулися із проблемами при вході в свій акаунт.

Українці відреагували хвилею мемів на збій у телеграмі, зокрема порівнявши із актуальною проблемою відключення світла. 

Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині

Російські війська з дрона атакували машину медиків на Херсонщині, унаслідок чого постраждав водій. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик. Прокудін розповів, що у водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.

Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.

Україна придбала у Франції ще один радар для ППО

Міноборони України підписало контракт зі збройовою французькою Thales Group щодо купівлі та поставки другої радарної системи Control Master 200 для посилення протиповітряної оборони.

Control Master 200 (CM200) включає радар повітряного огляду Ground Master 200, систему радіозв'язку, центр керування ППО Control View разом із портативними терміналами розподілу озброєння.

CM200 виявляє та супроводжує одночасно низькі та великі цілі в усіх типах середовища. Вона забезпечує координацію зброї для протиповітряної оборони дуже малої дальності до розширеної протиповітряної оборони малої дальності. Радар Ground Master 200 швидше встановлює шляхи цілей та довше зберігає їх заблокованими, таким чином максимізуючи ситуаційну обізнаність. Перший такий радар Україна отримала у 2023 році. 

В одному з барів у Мексиці обвалився балкон

У Мексиці в одному з місцевих барів стався обвал балкону. Внаслідок падіння з великої висоти загинули троє людей, 19 постраждали.

Інцидент стався напередодні у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Скляні перила раптово обвалилися поблизу закладу, де відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.

Люди впали з висоти приблизно в шість метрів. Балкон був на третьому поверсі будівлі. У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Обставини трагедії встановлюються.

Хусити викрали в Ємені 50 співробітників ООН 

У Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана. Міністр з прав людини Ємену Ахмед Арман повідомив, що рейди хуситів тривали з ранку четверга до приблизно 4 ранку п'ятниці. Повстанці увірвалися в будинки єменців, які працюють на іноземні організації.

Ці арешти стали останніми в серії подібних акцій, що розпочалися 31 травня, коли чоловіка і його сім'ю, включно з дітьми, хусити викрали з будинку в Сані. Наступного дня було здійснено обшуки ще у двох будинках.

«Ми неодноразово попереджали ООН, що ставлення хуситів до їхнього персоналу, переважно єменців, погіршиться, тому ми просили перенести їхню штаб-квартиру в Аден. Але ООН відхилила наші прохання з незрозумілих нам причин», – сказав міністр з прав людини Ємену.

Останні викрадення сталися після того, як минулого місяця суд, очолюваний хуситами, засудив до смертної кари єменського бізнесмена, який працював з іноземними групами допомоги, і ще 43 осіб за звинуваченням у шпигунстві.

Теги: росіяни поранення травма озброєння Telegram Україна водій обстріл окупанти

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