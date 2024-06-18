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Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України
Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну
фото з відкритих джерел

Якщо законопроєкт про непрямий експорт зброї в Україну буде схвалений, тоді таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому буде дозволено передавати Україні швейцарську зброю

Парламентський комітет з питань політики безпеки Швейцарії схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну. Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

За інформацією видання, під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були «проти», а четверо – утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.

Тепер законопроект мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.

Зазначимо, що Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.

При цьому влада Швейцарії підтримує Україну іншими методами. Зокрема, вона запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виділяє Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг.

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Теги: зброя Швейцарія війна Україна

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