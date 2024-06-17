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Тривожний сигнал: розгортання ядерної зброї буде посилюватися щороку – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Тривожний сигнал: розгортання ядерної зброї буде посилюватися щороку – Bloomberg
За даними інституту, Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна
фото з відкритих джерел

Інститут дослідження проблем миру: «Світ знаходиться в одному з найнебезпечніших періодів в історії людства»

«Надзвичайно тривожне» збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки, кажуть у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (Sipri). Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі кількість боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками сягає 3904, оскільки Росія продовжує бути супротивником, а Китай, ймовірно, перевів свою ядерну зброю в стан високої бойової готовності.

«Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння», – сказав у заяві директор Sipri Ден Сміт.

За його словами, наразі світ знаходиться в «одному з найнебезпечніших періодів в історії людства». Зараз, коли російський диктатор Путін використовує можливості своєї армії у масовому знищенні, ядерна зброя стала відігравати більш помітну роль, ніж це було у части «холодної війни».

Також в інституті заявили, що Китай почав розширювати свій ядерний потенціал швидше, ніж будь-яка країна. Зараз у всіх країн, які мають ядерну зброю, у планах є збільшення свого потенціалу у цій сфері.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю. Про це він розповів в інтерв'ю The Telegraph. Столтенберг заявив, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам.

До слова, у Калінінграді російські загарбники можуть тримати близько сотні атомних боєголовок. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні. Про це заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відновлення України.

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Теги: диктатор ядерна зброя путін Китай зброя росія

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